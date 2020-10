JPMORGAN belässt EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 530 auf 600 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Nettoverschuldung der Billigfluggesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres sei niedriger als erwartet, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 18:34 / GMErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 19:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. easyJet Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de