Düsseldorf (ots) - Die Corona-Krise stellt viele Gastronomen vor eine schwierige

Situation. Wochenlang mussten Restaurants geschlossen bleiben. Mittlerweile

dürfen Wirte zwar wieder Gäste empfangen, müssen aus Infektionsschutzgründen

aber die Tische in Innenräumen auseinanderrücken und große Feiern absagen. Um

die finanziellen Einbußen auszugleichen, ist Umsatzgenerierung in diesem Jahr

besonders wichtig. Die Online-Anwendung MenuKit bietet Gastronomen eine einfache

und unkomplizierte Lösung, um die Kostenstruktur ihrer Gerichte im Blick zu

behalten. Sie überprüft Rezepte auf ihre Wirtschaftlichkeit und sorgt dafür,

dass bei jedem einzelnen Gericht die Gewinnmarge stimmt. Denn noch immer gehen

viele Wirte davon aus, dass sie nur die Preise erhöhen oder Personalkosten

senken müssen, um mehr Gewinne einzufahren. Dabei bemerken sie nicht, dass sie

gerade mit Rennern wie Currywurst, Schnitzel oder Flammkuchen Verluste machen.

Das MenuKit wurde von Köchen für Köche entwickelt.



Preisberechnung mit wenigen Klicks





Hier setzt MenuKit an: Das Tool erfasst alle Zutaten, die der Koch für seineGerichte benötigt. Auf Wunsch synchronisiert es die Warenkosten mit denaktuellen Einkaufspreisen des Großhändlers METRO. Auch eigene Produkt- undPreisangaben sind möglich. Auf Grundlage der Daten berechnet das MenuKit dieRentabilität eines Gerichts. In einem übersichtlichen Dashboard kann derGastronom sehen, welche Zutaten er am häufigsten benutzt und welche drei Rezepteam unwirtschaftlichsten sind. Er erkennt auf einen Blick, wie hoch die Margetatsächlich ist und kann im Bedarfsfall reagieren - indem er die Kosten derZutaten überprüft, Preise oder die Mengen pro Portion anpasst. "Mit dem MenuKitbieten wir ein digitales Tool, das auf einen Blick erkennbar macht, an welchenStellschrauben gedreht werden sollte, damit eine profitablere Berechnung derGerichte erfolgen kann", sagt Simon Bernhard, Projektverantwortlicher beiHospitality Digital.Wahl zwischen verschiedenen PaketenUm den Service nutzen zu können, registriert der Gastronom sich auf der Webseitekostenlos für die Anwendung. Er entscheidet, ob er selbst die Rezepte zu seinenGerichten selber kalkulieren möchte oder diese Arbeit dem MenuKit-Teamüberlässt. Je nach Zahl der Rezepte bieten sich die drei verschiedene Pakete(https://menukithd.com/pricing) an, für die eine einmalige Gebühr von 249 bis349 Euro fällig wird. Die Kalkulation der Preise pro Rezept dauertdurchschnittlich eine Minute und 20 Sekunden und verbessert den Wareneinsatz proGericht durchschnittlich um 8 Prozent. Mehr als 2.300 Gastronomie -Betriebe inacht Ländern profitieren bereits von dem Service - darunter auch dasFood-Start-up REX-EAT Wien, das Büros in der Mittagszeit mit nachhaltigverarbeitetem und verpacktem Essen beliefert. "Früher haben wir ganz klassischmit einer Excel-Tabelle gearbeitet. Jetzt setzen wir das MenuKit ein. Damitkönnen wir die Wareneinsätze in Prozent direkt sehen und daher die Kosten direktzuordnen", sagt Felix Urbanek von REX-EAT. Auch über die Anpassung der Preisemuss sich der Gastronomen keine Sorgen mehr machen: MenuKit speichert die Datenund Preise in der Cloud und aktualisiert bei Änderungen neu.Hier mehr MenuKit Infos (https://menukithd.com/?utm_source=menukit&utm_medium=blog&utm_campaign=mk_ah_otsmenukit)MenuKit ist ein Tool aus der Produktfamilie von Hospitality Digital, derdigitalen Einheit der METRO AG. Es wurde 2017 mit dem Ziel entwickelt, denoperativen Alltag von Caterern und Restaurantbetreibern zu vereinfachen.Grundlage aller Funktionen waren Interviews mit Gastronomen und Köchen. MenuKitwird von einem Team in Berlin gesteuert.Pressekontakt:Sirin Emre-FlenderMedia Relations+49 (211) 6886-2682mailto:sirin.emre-flender@metro.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121522/4744193OTS: METRO AG