Die Vorsicht kehrt zurück - Konsumklima kühlt zunehmend ab

--------------------------------------------------------------

Zur Studie

https://ots.de/rBtNYh

--------------------------------------------------------------



München (ots) -





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Die allgemeine Besorgnis der Verbraucher steigt zum Herbst wieder - inDeutschland jedoch weniger stark als in anderen Ländern.- Kein Sparen beim alltäglichen Bedarf, größere Anschaffungen werden jedochverschoben.- Der Online-Lebensmittelhandel profitiert nicht von der Unsicherheit beimstationären Einkauf.Die COVID-19-Pandemie beeinflusst das Konsumverhalten - wie genau, analysiertder Global Consumer Pulse Tracker von Deloitte. Die aktuellen Ergebnisse zeigen,dass die Verunsicherung weltweit zunimmt und sich das Konsumklima langsameintrübt."Vor allem in den Bereichen Gesundheit und wirtschaftliche Lage zeichnet sichaktuell eine erneute Unsicherheit ab", fasst Egbert Wege, Partner bei Deloitteund Leiter von Monitor Deloitte, zusammen. "Die Zahlen geben einen Vorgeschmackauf das, was bei einem weiteren Anstieg in den nächsten Monaten auf uns zukommenkönnte. Das aufgehellte Konsumklima der letzten Monate scheint sich bereitsjetzt wieder zu verdüstern."Anspannung steigt in ganz Europa - in anderen Ländern aber stärker als inDeutschlandIn ganz Europa sind aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens diedurchschnittlichen gesundheitlichen und finanziellen Sorgen im Vergleich zumVormonat gestiegen. In Italien und Großbritannien ist beispielsweise ein Anstiegder gesundheitlichen Bedenken um jeweils sechs Prozentpunkte zu verzeichnen. Dienegative Stimmungslage in Deutschland liegt allerdings unter dem europäischenDurchschnitt. In Ländern wie Italien, Frankreich oder Spanien ist die allgemeineBesorgnis um bis zu 20 Prozentpunkte höher als in Deutschland.Deutsche halten ihr Geld zusammenDie Studie zeigt zudem, dass nur wenige Deutsche in den letzten Monaten infinanzielle Schwierigkeiten geraten sind: Bei lediglich 14 Prozent lagen diemonatlichen Haushaltsausgaben über dem Einkommen. Außerdem macht sich nur einervon fünf Befragten Gedanken darüber, dass anstehende Zahlungen wie etwa dieMiete nicht beglichen werden können. Doch auch wenn mehrheitlich bislang keinespürbaren finanziellen Engpässe bestehen, bleiben die deutschen Konsumentenzurückhaltend: Die Sparquote steigt seit Juni stetig an. Grundsätzlich aberbleiben sie weitgehend dem Prinzip treu, mehr Geld für den Grundbedarfauszugeben, dafür aber den weniger notwendigen Konsum zu reduzieren. Zudemplanen sie höhere Ausgaben für Medikamente ein, um für die Erkältungs- und