(durchgehend aktualisiert)



KAIRO/ANKARA/PARIS (dpa-AFX) - Aufrufe zum Boykott und verbale Angriffe auf Frankreichs Staatschef: Im Streit um Karikaturen des Propheten Mohammed hat der französische Präsident Emmanuel Macron den Zorn aus Teilen der muslimischen Welt auf sich gezogen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach von einer Lynchkampagne gegen Muslime in Europa und rief zum Boykott französischer Waren auf. Pakistan und mehrere arabische Regierungen kritisierten Macrons Verteidigung von Karikaturen im Rahmen der Meinungsfreiheit.

Zu vereinzelten Protesten gegen Frankreich kam es unter anderem in der Türkei und Syrien. In Istanbul waren Plakate zu sehen, die Macron mit Schuhabdruck zeigen. In Dair as-Saur im Osten Syriens verbrannten Demonstranten laut Augenzeugen eine französische Flagge. In einem Vorort der libyschen Hauptstadt Tripolis lag die blau-weiß-rote Trikolore laut Berichten in einem Kreisverkehr und wurde von Autos überrollt. Auch im Irak waren Proteste geplant. Palästinenser hatten am Wochenende im Gazastreifen ein Plakat mit einer Macron-Zeichnung verbrannt.