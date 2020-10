GOLDMAN SACHS belässt Engie auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Engie vor den am 13. November erwarteten Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,30 Euro belassen. Beim französischen Energiekonzern dürfte das Thema Restrukturierung im Fokus stehen, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Studie. Engie dürfte sich - sowohl geographisch gesehen als auch mit Blick auf das Geschäft - noch stärker strategisch in Richtung Erneuerbare Energien ausrichten. Die Jahresziele dürften zudem beibehalten werden./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ENGIE Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de