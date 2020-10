Hamburg (ots) -



- Wahrscheinlichkeit für harten Brexit inzwischen bei 45%

- Briten selbst größte Verlierer - 13,7 Mrd. EUR bei Exporten in Gefahr

- Deutschland drohen mit 8,2 Mrd. EUR größte Exportverluste in der EU vor den

Niederlanden (4,8 Mrd. EUR) und Frankreich (3,6 Mrd. EUR)

- Großbritannien 2021 bei hartem Ausstieg weiter in Rezession (-5%), Pleiten

steigen um 53%

- Hohe Inflation (>5%) und Importpreise (+15%), Abwertung des britischen Pfunds

(-10%)

- Teure Treter: Preise für Schuhe und Regenschirme dürften in Großbritannien

deutlich anziehen



Der Brexit ist längst eine unendliche Geschichte. Die Wahrscheinlichkeit eines

Ausscheidens der Briten aus der Europäischen Union (EU) ohne Handelsabkommen

liegt nach Einschätzungen des weltweit führenden Kreditversicherers Euler Hermes

bei inzwischen 45% - auch wenn die Experten in ihrer aktuellen Studie als

wahrscheinlichstes Szenario weiterhin von einer Einigung in letzter Sekunde

ausgehen.







Mrd. EUR



"Ein harter Ausstieg zusätzlich zur Covid-19-Pandemie und der sowieso schon

schwierigen wirtschaftlichen Lage würde vor allem Großbritannien selbst sehr

hart treffen", sagt Ana Boata, Leiterin Makroökonomie bei der Euler Hermes

Gruppe. "Für die Briten stehen bis zu 15% der Exporte in die EU (Volumen) und

damit 13,7 Milliarden Euro (Mrd. EUR) auf dem Spiel. Zudem stünde bei einem

harten Brexit 2021 ein weiterer Einbruch der britischen Wirtschaft ins Haus."



Die Euler Hermes Volkswirte gehen bei einem harten Ausstieg für 2021 von einer

erneuten Rezession von -5% beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus sowie von einer

Inflation oberhalb von 5%, vor allem bedingt durch die mit +15% stark steigenden

Preisen von Importen sowie die starke Abwertung des britischen Pfunds gegenüber

dem Euro (-10%). Auch die Pleiten dürften in Großbritannien drastisch steigen.



Harter Ausstieg, harte Folgen: Rezession, Inflation und Insolvenzwelle



"Wir sehen mit +4% schon 2020 einen Anstieg bei den Pleiten in Großbritannien,

dessen Wirtschaft durch die Covid-19-Pandemie schon sehr gebeutelt ist", sagt

Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der

Schweiz. "Mit einem harten Ausstieg käme es 2021 allerdings zu einem

regelrechten Tsunami bei den Insel-Insolvenzen: Ein Zuwachs von voraussichtlich

53% wäre die traurige Folge im kommenden Jahr."



Auch bei einem Handelsabkommen würden die Insolvenzen 2021 mit +31% deutlich

steigen, aber zumindest würde sich das BIP mit einem Wachstum um +2,5% etwas

erholen.



Deutschlands Exporteure wären größte Verlierer in der EU vor Niederlande und



