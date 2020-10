FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Bieterrennen um die Borsa Italiana kam die Deutsche Börse kürzlich nicht zum Zug. Abgesehen davon lief es für den Marktplatzbetreiber zuletzt rund. Der Dax-Konzern profitierte im ersten Halbjahr unter anderem vom hohen Handelsvolumen infolge der Coronavirus-Pandemie. Unter der Führung von Unternehmenschef Theodor Weimer, der jetzt seit fast drei Jahren am Ruder ist, ist die Deutsche Börse zu einem der am stärksten gefragten Dax-Titel geworden. Was beim Marktplatzbetreiber los ist, wie Analysten die weiteren Perspektiven einschätzen und wie sich die Aktie entwickelt hat.

Obwohl die Frankfurter ihren Hut in den Ring geworfen und sich zusammen mit der Schweizer Börse Six und dem europäischen Börsenbetreiber Euronext ein Bieterrennen um die Borsa Italiana geliefert hatten, gingen sie leer aus. Stattdessen entschied sich die London Stock Exchange (LSE), exklusive Gespräche mit der Mehrländerbörse Euronext über einen möglichen Verkauf ihrer italienischen Tochter zu führen. Sie soll nun wie erwartet an die Euronext gehen. Zumindest dann, wenn die EU den Verkauf zur Auflage für die geplante Übernahme des Finanzdatenanbieters Refinitiv macht. Der Kaufpreis für die italienische Börse liegt laut LSE-Angaben bei etwas mehr als 4,3 Milliarden Euro in bar.

Marktbeobachter hatten mit Blick auf den Deal ohnehin nicht ernsthaft damit gerechnet, dass die Deutsche Börse den Zuschlag erhalten würde oder überhaupt ernsthaft zuschlagen wolle. Zwar hatte Konzernchef Weimer einerseits immer wieder betont, dass Größe wichtig für Infrastruktur-Dienstleister sei. Andererseits hatte der frühere HVB-Chef oft wiederholt, dass er den Erlös vor allem aus eigener Kraft steigern will und dabei selektive Zukäufe anpeilt. Erwartungen an große Übernahmen oder Fusionen bremste er. Zumal bisher alle Versuche eines großen Zusammenschlusses wie etwa mit der Londoner Börse scheiterten. Die Notwendigkeit, die Richtung fundamental zu ändern oder das Ruder herumzureißen, gibt es laut Weimer aber ohnehin nicht.

Ungeachtet dessen baute die Deutsche Börse ihr Geschäft mit einem kleineren Deal erst kürzlich wieder aus, als der Konzern sich im September die Mehrheit an Quantitative Brokers sicherte. Das New Yorker Unternehmen ist laut Angaben des Marktplatzbetreibers ein unabhängiger Anbieter von Handelsalgorithmen und datenbasierter Analyse für globale Futures-, Options- und Zinsmärkte. Einen Kaufpreis für die Mehrheit an dem Fintech nannte die Deutsche Börse zwar nicht, Angaben zum Umsatz gab es aber. Quantitative Brokers werde im laufenden Jahr voraussichtlich 25 Millionen Dollar - also nicht mal einen Prozent der Konzernerlöse der Deutschen Börse - umsetzen.