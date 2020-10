Raffles Financial meldet strategische Zusammenarbeit mit Technologiezentrum von Freihandelszone Shanghai Lingang

Singapur, 26. Oktober 2020 – Raffles Financial Group Limited (CSE: RICH, FWB: 4VO, OTC: RAFFF) meldete heute, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Raffles Financial Private Limited („Raffles“) am 22. Oktober 2020 eine strategische Kooperationsvereinbarung mit einer Laufzeit von drei Jahren (die „Vereinbarung“) mit Shanghai Lingang Technology Entrepreneurship Center Co. Ltd. („Lingang“) (die „Zusammenarbeit“) unterzeichnet hat.