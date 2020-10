Grüne Revolution - Milliarden Insekten, Spinnentiere und Milben sorgen in Andalusien für gesundes Obst und Gemüse für Europa (FOTO)

München (ots) -



- 30 Milliarden Nützlinge werden zu Beginn der Anbausaison in den

Solargewächshäusern Almerias und an der Küste Granadas zur biologischen

Schädlingsbekämpfung ausgesetzt.

- Die biologische Kontrolle verbessert die Qualität der Lebensmittel und fördert

Biodiversität und ökologische Nachhaltigkeit.

- Die spanischen Solargewächshäuser versorgen einen Markt von 500 Millionen

Verbrauchern in der Europäischen Union.



Sie sind winzig klein, aber in ihrer Masse erzielen sie eine enorme Wirkung.

Experten sprechen von einer "grünen Revolution": 30 Milliarden Insekten, Milben

und Spinnentiere durchstreifen seit einigen Tagen die Solargewächshäuser im

Süden Andalusiens, einem der größten Obst- und Gemüseanbaugebiete Europas. Ihre

Aufgabe: Bekämpfung von Schädlingen die Paprika, Tomaten, Auberginen, Gurken und

Zucchini befallen. Hierfür werden sie von den Bauern gezielt eingesetzt. Der

Vorteil: Durch den Einsatz der mikroskopisch kleinen Schädlingsräuber kann auf

Insektizide und Pestizide verzichtet werden.







im äußersten Süden Europas. Auf 80 Prozent der 31.500 Hektar großen Fläche unter

Plastik wird diese umweltfreundliche Technik angewandt. Das Ergebnis ist

gesünderes und nachhaltiger produziertes Gemüse - Kriterien, denen Käufer

insbesondere seit der Corona-Krise besondere Priorität einräumen. Laut einer von

der Unternehmensberatung Capgemini durchgeführten Studie ändern 79 Prozent der

Verbraucher derzeit ihre Kaufpräferenzen, indem sie mehr Wert auf die Einhaltung

von Nachhaltigkeitsstandards legen.



"Der Einsatz von biologischer Schädlingsbekämpfung hat in südeuropäischen

Gewächshäusern stark zugenommen und ist eine Antwort auf die Wünsche der

Verbraucher", sagt Jan van der Blom, Leiter der Abteilung Agrarökologie im

Erzeugerverband APROA-SPAIN. Die Verbandsmitgliedsbetriebe verzichten weitgehend

auf den Einsatz chemischer Schädlingsbekämpfungsmittel. Stattdessen halten die

Bauern die Schädlinge mit Pheromonen- und Farbfallen von den Pflanzen fern oder

durch Nutzinsekten, Milben und Spinnentiere.



Die südspanischen Obst- und Gemüsebauern rund um Almeria und Granada an der

andalusischen Küste gehören zu den größten Lieferanten von Obst und Gemüse in

Europa und reagieren auf die steigende Nachfrage nach gesunder Ernährung mit

besonders nachhaltigen Produktionsmethoden in ihren solarbetriebenen

Gewächshäusern. Mit Erfolg: Das Produktionsgebiet an der südspanischen Küste

beliefert rund 47 Prozent des Inlandsmarktes und 50 Prozent der europäischen Seite 2 ► Seite 1 von 2



