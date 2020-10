---------------------------------------------------------------------------

DIC Asset AG mit herausragendem Vermietungsergebnis und gestiegenem FFO weiter auf Wachstumskurs



* FFO-Wachstum um rund 6% auf 72,7 Mio. Euro



* Weiterhin hohe Dynamik bei Vermietungen, Anstieg rund 72% gegenüber Vorjahr



* Erträge aus Immobilienmanagement um rund 56% auf 60,6 Mio. Euro weiter ausgebaut



* Assets under Management wuchsen seit Jahresbeginn um 1,1 Mrd. Euro auf 8,7 Mrd. Euro



Frankfurt am Main, 28. Oktober 2020. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, demonstriert in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2020 erneut die hohe Dynamik des Geschäftsmodells und bekräftigt das Ziel die Assets under Management kurzfristig auf rund 10 Mrd. Euro auszubauen. Die FFO-Prognose für das laufende Jahr wurde mit Blick auf das vierte Quartal auf den oberen Korridorbereich von 95-96 Mio. Euro präzisiert.



"In dieser Zeit besonderer Herausforderungen haben wir uns sehr flexibel auf die Marktgegebenheiten eingestellt und Chancen entschlossen genutzt. Durch unseren kontinuierlich hohen Einsatz bei Vermietungs- und Transaktionsaktivitäten sind wir Stand heute nicht nur in der Lage, unsere Jahresziele erneut verlässlich zu erreichen, sondern legen auch die Grundlage für den weiteren langfristigen Unternehmenserfolg. Mit unserem erweiterten Fokus auf die Asset-Klasse Logistik werden wir unsere Miet- und Management-Cashflows weiter diversifizieren", kommentiert die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges die erreichten Erfolge.

Meilensteine der ersten neun Monate 2020:



* Die Vermietungsleistung lag mit 214.300 qm rund 72% über dem Vergleichswert des Vorjahres (124.700 qm). Sowohl Neuvermietungen als auch Renewals übertrafen die Vorjahresleistung.



* Getrieben durch die Ankäufe stiegen die Bruttomieteinnahmen um 1% auf 76,3 Mio. Euro (Vorjahr: 75,6 Mio. Euro). Die Erträge aus Immobilienmanagement lagen mit 60,6 Mio. Euro deutlich über dem Wert von 38,9 Mio. Euro für die ersten neun Monate 2019 (Anstieg um 56%), bedingt durch das Wachstum der Assets under Management und die erfolgreiche Umsetzung von Transaktionen. Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen lag bei 8,0 Mio. Euro (Vorjahr: 17,7 Mio. Euro inkl. TLG-Dividende in Höhe von 12,9 Mio. Euro).