Plusvisionen stellt Fragen an André Speth, Vorstandsmitglied bei Noratis. Er gibt Auskunft zur neuen Anleihe, die jetzt gezeichnet werden kann.

Time is Money // Schnell ein paar Fragen an André Speth, Vorstandsmitglied und CFO beim Immobilienunternehmen Noratis, dessen Aktie (A2E4MK) schon seit Sommer 2017 an der Börse notiert. Aktuell platzieren die Eschborner erstmals eine renditestarke Anleihe (A3H2TV), deren jährlicher Kupon von 5,5 Prozent sich im Niedrigzinsumfeld durchaus sehen lassen kann.

Als Bestandsentwickler von Immobilien hat die wachstumsstarke Noratis weiteren Kapitalbedarf. Erst vor Monatsfrist schloss das Unternehmen eine klassische Kapitalerhöhung erfolgreich ab. Ist dies der Grund, warum es nun erstmals eine Anleihe gibt?

Beim Ausbau unseres Wohnimmobilienbestands in Deutschland ist die Anleihe nur ein Finanzierungsbaustein. Uns sind bei unserer Kapitalerhöhung im September Erlöse von knapp 17 Millionen Euro brutto zugeflossen, die wir für Objekte, die wir schon vertraglich gesichert haben, einplanen. Zudem hat sich unser neuer Ankeraktionär Merz Real Estate, der 47,7 Prozent an Noratis hält, verpflichtet, bis Ende 2024 im Rahmen von Kapitalmaßnahmen insgesamt bis zu 50 Millionen Euro Eigenkapital in Noratis zu investieren. Wir sind auf der Kapitalseite also gut ausgestattet.