FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Bundesanleihen sind am Mittwoch angesichts der sich verschärfenden Corona-Krise gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,14 Prozent auf 176,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,64 Prozent.

Bundesanleihen profitierten von der hohen Verunsicherung durch die sich zuspitzende Corona-Krise. Zuletzt haben eine Reihe von wichtigen Ländern der Eurozone neue Beschränkungen des wirtschaftlichen Lebens eingeführt. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer beraten an diesem Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über den weiteren Kurs in der Corona-Krise. Es drohen auch in Deutschland weitere erhebliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Auch in Frankreich werden neue Beschränkungen erwartet.