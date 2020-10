Die aktuelle Entwicklung von TUI gleicht also quasi einem Wunder, denn die Branche hat sich in letzter Zeit nicht unbedingt als krisenfest herausgestellt und hatte bei den politischen Beschränkungen stets Probleme, sich auf dem Aktienmarkt konstant zu halten. Dennoch macht TUI heute keine Rückschritte, sondern schielt mit einem leichten Plus nach oben. Muntere Aussichten also für Anleger!

Das sind doch hervorragende Nachrichten trotz schlechter Aussichten. Auf diese Situation und Entwicklung lässt sich beim Hannoveraner Unternehmen definitiv aufbauen! Die Anleger scheinen zudem nicht allzu verunsichert und ziehen aktuell noch mit. Dadurch kann TUI weiter zulegen und macht sogar ein Plus von 0,37 Prozent. Dadurch legt die Aktie um 0,012 Euro zu und hat nun einen neuen Wert von 3,221 Euro!

Fazit: Kann TUI nochmal einen drauflegen? Oder geht es wieder bergab für den Touristikkonzern? Wir haben die Kurstafel analysiert. Was dabei herauskommt, sehen Sie hier.