Grande West nimmt Handel am OTCQX-Markt auf

Vancouver, British Columbia, 29. Oktober 2020. Grande West Transportation Group Inc. (TSXV: BUS) (OTCQX: GWTNF) (FWB: 6LG) („Grande West“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen zum Vertrieb in Kanada und den Vereinigten Staaten, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen heute den Handel am OTCQX, einem von der OTC Markets Group betriebenen Premium-Markt, unter dem Handelskürzel GWTNF aufgenommen hat.