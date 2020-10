Riesige Verunsicherung an der Börse: Die explodierenden COVID-19 Zahlen und Ängste über die Folgen der neuen Lockdown-Maßnahmen reißen sogar Werte wie die BioNTech Aktie in den Keller, von denen man eigentlich annehmen müsste, dass sie in der Krise profitieren. In den nächsten Tagen sind Ergebnisse der finalen klinischen Studie zum Impfstoffkandidaten BNT162 gegen den Pandemie-Erreger, das SARS-CoV-2 Virus, zu erwarten. Für die ...