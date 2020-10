Else Nutrition meldet erfolgreichen Abschluss der zweiten Serienproduktion und kündigt Start des dritten Produktionslaufs im Großmaßstab Anfang November an

VANCOUVER, British Columbia, 29. Oktober 2020 -- ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSX-V: BABY) (OTCQB: BABYF) (FWB: 0YL) („Else“ oder das „Unternehmen“), ein kommerzieller Entwickler von pflanzlichen Alternativen zur Babynahrung auf Milchbasis, freut sich, über Neuigkeiten zur Markteinführung seines pflanzlichen Babynahrungsprodukts in Nordamerika zu berichten.

Else hat einen zweiten Produktionslauf im Großmaßstab – der um 300 % größer ausfiel als die Erstproduktion – erfolgreich abgeschlossen und wird Anfang November mit dem dritten Produktionslauf starten. Dieser geplante Produktionslauf wird erwartungsgemäß um 200 % größer ausfallen als der zweite, und um 600 % größer als die Erstproduktion. Die erfolgreiche Skalierung der Produktion bei gleichzeitigem Erhalt einer gleichbleibend hohen Produktqualität ist ein wesentlicher Wendepunkt in der Markteinführungsstrategie des Unternehmens. Infolgedessen wird Else seine Lagerbestände zusätzlich aufstocken, um sich für die Expansion des Unternehmens in den US-Markt zu rüsten, und daneben die Expansion in den Einzelhandel forcieren und den Online-Handel skalieren.

„Die ersten Rückmeldungen zu unserer langersehnten Produkteinführung stimmen uns sehr optimistisch. Außerdem freut es uns, dass wir aufgrund der anhaltend starken Nachfrage nach unserem neuartigen Clean-Label-Babynahrungsprodukt auf pflanzlicher Basis unsere Lagerbestände aufstocken müssen“, meint Frau Hamutal Yitzhak, CEO und Gründungsmitglied von Else. „Wir sind für das sehr positive Echo von Eltern aus ganz Nordamerika dankbar und freuen uns, wenn wir das Produkt schon bald in die Regale bringen können. Darüber hinaus ist ein konsistentes, qualitativ hochwertiges und skalierbares Herstellungsverfahren eine wichtige Säule unseres Geschäfts. Wir sind mit dem erfolgreichen Abschluss von zwei Produktionsläufen im Großmaßstab sehr zufrieden und freuen uns auf die exponentielle Skalierung des nächsten.

Else hat den Systemaufbau und die automatisierte Auftragsabwicklung mittlerweile abgeschlossen; dafür wurde ein Drittunternehmen aus dem Logistiksektor unter Vertrag genommen. Dieser Anbieter besitzt in vielen Teilen der Vereinigten Staaten und Kanada Lagerhäuser und wird Elses Online-Verkauf entsprechend unterstützen. Mit der Auslieferung von Online-Bestellungen wurde bereits begonnen.