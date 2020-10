Angespannter Ausbildungsmarkt - aber kein 'Jahrgang Corona'

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat deutliche Auswirkungen auf die Situation am Ausbildungsmarkt im Ausbildungsjahr 2019/2020 und darüber hinaus. Es werde aber keinen "Jahrgang Corona" geben, sagte der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, am Donnerstag in Nürnberg.

Von Oktober 2019 bis September 2020 seien den Arbeitsagenturen und den Jobcentern insgesamt 530 000 Lehrstellen gemeldet worden - 41 700 weniger als ein Jahr zuvor. Demgegenüber hätten sich 473 000 Bewerberinnen an die Arbeitsagenturen gewandt - 38 000 weniger als im Vorjahr. Die Quote der nicht Vermittelten liege derzeit bei sechs Prozent, geringfügig höher als im Vorjahr, sagte Scheele. Insgesamt seien noch 29 000 Bewerber unversorgt, aber noch 60 000 Lehrstellen offen. Die Vermittlung sei aber auch durch die Pandemie um mehrere Wochen verzögert.