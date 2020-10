Nemetschek springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund zehn Prozent aus. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund sechs Prozent. 66,60 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Schließlich steht dieser Indikator bei 62,47 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Nemetschek liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

