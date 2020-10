Aurania Resources mit erfolgreicher Finanzierung über 11,5 Mio. CAD

Toronto, Ontario, 29. Oktober 2020 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... /) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes, über Nacht vermarktetes öffentliches Angebot von Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten"), einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption (das "Angebot"), abgeschlossen hat. Insgesamt wurden 2.679.500 Einheiten zu einem Preis von 4,30 C$ pro Einheit (der "Angebotspreis") für einen Bruttoerlös von etwa 11,5 Millionen C$ verkauft. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeweils ein ganzer Warrant, ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 29. Oktober 2022 jederzeit zum Kauf einer Stammaktie zu C$ 5,50. Das Angebot wurde gemäß einer Zeichnungsvereinbarung vom 1. Oktober 2020 zwischen dem Unternehmen und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Lead Underwriter und alleinigem Bookrunner sowie einem Konsortium von Underwritern, zu dem Canaccord Genuity Corp., Echelon Wealth Partners Inc., Eight Capital, Haywood Securities Inc. und Raymond James Ltd (zusammen die "Underwriter") gehören, abgeschlossen.

In Verbindung mit dem Angebot hat das Unternehmen an die Konsortialbanken eine Gebühr von 690.312 C$ gezahlt und 160.770 Warrants ("Warrants") an die Konsortialbanken ausgegeben. Jeder Warrant kann bis zum 29. Oktober 2022 zum Ausübungspreis von 4,30 $ pro Einheit in eine Einheit umgewandelt werden.

Die voraussichtliche Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot ist für Explorationsausgaben auf dem Lost Cities - Cutucu-Projekt des Unternehmens in Ecuador, für erste Explorationen im angrenzenden Peru sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Wie in der Pressemitteilung vom 14. September 2020 angegeben, hat das Unternehmen mit den Bohrungen auf dem Kupfer-Silber-Ziel Tsenken N2 begonnen und plant, sein Bohrprogramm im Südosten Ecuadors in den kommenden Monaten fortzusetzen.

Das Angebot wurde gemäß einem Kurzprospekt in Kanada (der "Prospekt") in den Provinzen Ontario, British-Columbia und Alberta durchgeführt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch wird es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung unrechtmäßig wäre.