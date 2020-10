Wertpapiere von Electronic Arts gehören zu den Gewinnern in diesem Jahr, das Kursplus seit Jahresanfang belief sich in der Spitze auf 37,3 Prozent. Von diesen Höchstständen bei 147,36 US-Dollar hat die Aktie jedoch wieder deutlichen Abstand genommen und ist in den letzten Monaten auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie den EMA 200 um 123,80 US-Dollar zurückgesetzt. Die letzten zwei Monate waren von einer Konsolidierungsphase geprägt, dabei schaffte es das Papier noch nicht einmal über den EMA 50 nachhaltig zurückzukehren. Aktuell droht der Wert sogar unter diese markante Unterstützung einzubrechen und damit ein Folgeverkaufssignal zu aktivieren.

Hop oder Top

So, wie sich das aktuelle Chartbild darstellt, muss zwangsläufig von einem Bruch der Unterstützung zu 123,80 US-Dollar ausgegangen werden, dies wäre im weiteren Verlauf mit Abschlägen zunächst auf 118,10 und schlussendlich 109,24 US-Dollar verbunden. Um überdurchschnittlich hieran partizipieren zu können, kann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA0MY3 zum Einsatz kommen. Die mögliche Rendite beliefe sich in diesem Szenario auf 50 Prozent. Für eine deutliche Aufhellung des Chartbildes müsste Electronic Arts auf der Oberseite mindestens das Niveau von rund 135,00 US-Dollar überwinden, in diesem Fall ließe sich dann wieder Kurspotenzial zurück an die Jahreshochs bei 147,36 US-Dollar freisetzen. Achtung, mit deutlich erhöhter Volatilität muss zum 5. November gerechnet werden, wenn das Unternehmen frische Quartalszahlen vorlegen wird.