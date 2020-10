× Artikel versenden

Anlegerverlag BioNTech: Die Rettung kommt aus Mainz!

Seit Monaten forscht das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech an einem Impfstoff gegen das Virus und befindet sich derzeit auf der Zielgeraden. Soeben hat BioNTech-Chef Ugur Sahin in einem Interview erklärt, dass sein Unternehmen prinzipiell noch in diesem Jahr mit der Auslieferung eines Impfstoffes starten könne! Geschenk für Anleger: Nach dieser bahnbrechenden Neuigkeit haben wir BioNTech in […]





