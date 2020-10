Mehr Vertrauen aufbauen in Videocalls - gerade während COVID-19 / 4tiitoo launcht NUIA Full Focus - eine smarte Software für natürlichen Blickkontakt in Videocalls mit Zoom, Teams & Co. (FOTO)

München (ots) -



- Videocalls ersetzen in der neuen Vertriebs- und Arbeitswelt unzählige

Vor-Ort-Meetings

- NUIA Full Focus stellt natürlichen Blickkontakt in allen gängigen

Videocallsystemen her und schafft so einen Wettbewerbsvorteil

- Ideal im Vertrieb, bei Webinaren, im Kundensupport und alltäglichen

Teammeetings



Das auf Blicksteuerung bei der Computerbedienung spezialisierte Münchner Startup

4tiitoo (forty two) bringt mit NUIA Full Focus eine Software auf den Markt, die

in Videocalls intelligent und ohne künstliche Bildanpassungen den natürlichen

Blickkontakt zu den Gesprächspartnern schafft. Das bildet Vertrauen, lässt

Inhalte überzeugender vermitteln und den Sprecher ganz einfach sympathischer

rüberkommen.







durch Remote-Kommunikation ersetzt. In dieser neuen Arbeitswelt ist die

Fähigkeit in Videocalls Vertrauen aufzubauen, ein zentraler Erfolgsfaktor. Vor

allem für den Vertrieb ist das wesentlich. Studien zeigen, dass Blickkontakt der

Schlüssel für Vertrauen ist. Das gilt für die Video-gestützte Kommunikation

genauso wie für persönliche Treffen. Blickkontakt im Videocall wird dem

Gesprächspartner vermittelt, wenn der Nutzer auf den Monitorbereich in der Nähe

der Kamera ("Sweet-Spot") schaut. Aktuell werden aber viele relevante

Informationen - oftmals sogar das Bild des Gegenübers - am Bildschirm außerhalb

dieses Sweet-Spots angezeigt. In der Konsequenz schauen viele Call-Teilnehmer

scheinbar abwesend an der Kamera und damit am Gesprächspartner vorbei - sogar

dann, wenn sie sich gerade tatsächlich auf das Videobild des Gesprächspartners

konzentrieren.



Mit NUIA Full Focus und einem installierten Eye Tracker genügt ein kurzer Blick

auf relevante Bildschirminhalte, um diese vollautomatisch in den Sweet-Spot zu

duplizieren. Sofort schaut der Nutzer wieder in Richtung Kamera und signalisiert

seinen Gesprächspartnern durch Blickkontakt seine volle Aufmerksamkeit.



Über den intuitiven Blickkontakt hinaus enthält NUIA Full Focus eine Reihe

weiterer nützlicher Zusatzfunktionen: Wichtige Befehle der genutzten

Videocall-Software, wie z.B. Stummschalten und Auflegen, können per Blick

gesteuert werden, ohne dass die Software aktiv im Vordergrund ist. Bewegt man

sich aus dem idealen Kamerawinkel heraus, gibt die Posture-Coach-Funktionalität

von Full Focus einen kurzen Warnhinweis, damit der Nutzer seine

Gesprächsposition optimieren kann und das Gegenüber nicht das Gefühl bekommt,

seine Aufmerksamkeit lasse nach.

