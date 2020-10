^ DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Aareal Bank schließt den Verkauf der Minderheitsbeteiligung an ihrer Tochtergesellschaft Aareon an Advent erfolgreich ab

Wiesbaden, 30. Oktober 2020 - Die Aareal Bank AG hat den im August vereinbarten Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an ihrer IT-Tochtergesellschaft Aareon an den Finanzinvestor Advent International ("Advent") erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion wurde heute vollzogen. Der Kaufpreis für den 30-Prozent-Anteil lag, wie bereits anlässlich des Kaufvertragsabschlusses am 14. August 2020 kommuniziert, bei rund 260 Mio. EUR in bar. Er basiert auf einem Unternehmenswert (Enterprise Value) der Aareon von rund 960 Mio. EUR und einem entsprechenden Eigenkapitalwert (Equity Value) von rund 860 Mio. EUR. Die Aareal Bank erzielt aus der Transaktion nach Berücksichtigung des Minderheitenanteils, der Transaktionskosten und Steuern einen Veräußerungsgewinn, der sich wie angekündigt auf rund 180 Mio. EUR beläuft und erfolgsneutral direkt im bilanziellen und regulatorischen Eigenkapital der Aareal Bank Gruppe abgebildet wird.



Die mit dem Anteilsverkauf vereinbarte, langfristig angelegte Partnerschaft mit Advent, einer der größten und erfahrensten globalen Private Equity Investoren, ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie der Aareal Bank Gruppe, mit der unter dem Leitmotiv "Aareal Next Level - Activate. Elevate. Accelerate." in den kommenden Jahren zusätzliche Wachstumspotenziale in allen Bereichen des Unternehmens erschlossen werden sollen. Im Rahmen dessen soll Advent im Schulterschluss mit der Aareal Bank dazu beitragen, die Marktposition der Aareon als führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft in Europa und deren Partner im digitalen Zeitalter weiter zu stärken und ihre Wertsteigerung zu beschleunigen. Gemeinsames Ziel von Aareal Bank und Advent ist es, die Aareon über das ursprünglich kommunizierte Wachstumsziel einer Verdoppelung des EBITDA hinaus bis 2025 zu einem "Rule of 40"-Unternehmen zu entwickeln, das heißt: EBITDA-Marge und Umsatzwachstum sollen sich dann auf mehr als 40 Prozent addieren. Wie das konkret erreicht werden soll, wird in den kommenden Monaten zügig gemeinsam erarbeitet und im Laufe des ersten Quartals 2021 vorgestellt werden. Im Rahmen der vereinbarten Partnerschaft soll Advent künftig zudem mit Jeffrey Paduch, Managing Partner Advent International, im Aufsichtsrat der Aareon vertreten sein.