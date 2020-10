JPMORGAN belässt EXXON MOBIL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ExxonMobil nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 US-Dollar belassen. Der Ölkonzern habe mit dem bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) nicht so schlecht abgeschnitten wie befürchtet, schrieb Analyst Phil Gresh am Freitag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2021 lasse indes vermuten, dass die Dividende trotz der Brent-Ölpreise am unteren Ende der historischen Handelsspanne beibehalten werden könnte./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 08:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 08:39 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Exxon Mobil Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de