Den heutigen Tag dürften Steinhoff-Aktionäre so schnell nicht vergessen. Immerhin muss der Kurs ein Minus von rund sieben Prozent schlucken. Damit verbilligt sich der Wert jetzt auf nur noch 0,05 EUR. Müssen in den nächsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Der positiven Technik tut der heute Abschlag keinen Abbruch. Denn ein wichtiger Widerstand liegt noch immer in Griffweite. Momentan müsste die Aktie rund sechzehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs steigen. Diese absolute Bestmarke liegt bei 0,05 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Bullish eingestellte Anleger können diesen Rücksetzer jetzt zum Kauf nutzen. Schließlich gibt es beim Einkauf einen kräftigen Bonus. Wer ohnehin auf fallende Kurse wettet, der verzeichnet heute kräftige Gewinne.

