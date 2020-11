02.11.2020 - CureVac N.V (ISIN:NL0015436031) ist wieder einen Schritt weiter im Wettrennen, um den Covid-19 Impfstoff. Klar CureVac wird nicht der erste sein, aber will der mit dem effektivsten und günstigsten Wirkstoff sein, der dann den Markt durch seine Vorteile gegenüber dem Wettbewerb "aufrollen" will. BioNTech scheint ja bereits diese Jahr mit ersten Auslieferungen beginnen zu können - wenn man den Britischen Regierungskreisen die aktuellen Aussagen glauben will. Die Vielzahl wohl gezielter Indiskretionen in letzter Zeit (Times und jetzt Bloomberg als Kommunikatoren) scheint ja fast gesteuert, um die Bevölkerung zu beruhugen.

Auf jeden Fall schließt CureVac auf!

Heute meldet man vielversprechende Zwischenergebnisse: In der laufenden Phase 1-Dosiseskalationsstudie zeigte der Impfstoffkandidat in allen geprüften Dosisstärken zwischen 2 und 12 µg eine allgemein gute Verträglichkeit. Zudem induzierte er stark bindende und neutralisierende Antikörperreaktionen zusätzlich zu ersten Anzeichen einer T-Zellen-Aktivierung. Derzeit wird der Impfstoffkandidat auch in einer klinischen Phase 2a-Studie an älteren Erwachsenen in Peru und Panama untersucht.

"Die Interimsdaten der Phase 1 sind sehr ermutigend. Sie stellen einen entscheidenden Meilenstein in unserem COVID-19-Impfstoffprogramm dar und unterstützen nachdrücklich die Weiterentwicklung unseres Impfstoffkandidaten", erläutert Dr. Franz-Werner Haas, Vorstandsvorsitzender von CureVac. "Nach einer weiteren Auslese der Daten und Gesprächen mit den Zulassungsbehörden fühlen wir uns in unserem Entwicklungsprogramm bestätigt und halten am Start der zulassungsrelevanten Phase 2b/3-Studie noch vor Jahresende 2020 fest."

