BERNSTEIN RESEARCH belässt BP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BP von 480 auf 470 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Oswald Clint passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die Geschäftszahlen des britischen Ölkonzerns zum dritten Quartal an. BP zähle derweil ebenso wie Equinor und Total zu seinen bevorzugten Branchenwerten, die kurz- und mittelfristig von dem positiven gesamtwirtschaftlichen Umfeld profitieren dürften./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 00:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.