adesso treibt internationalen Wachstumskurs in den Niederlanden durch die Akquisition von drei niederländischen Softwareentwicklungsunternehmen voran

adesso hat Mehrheitsbeteiligungen an drei niederländischen Softwareentwicklungsunternehmen erworben, um das weitere Wachstum in den Niederlanden zu unterstützen und eine vorteilhafte Größe für adesso-typische IT-Projekte zu erreichen. Die Unternehmen Blue4IT, Codesquad und Bluefront, die Teil der Blue Group IT waren, sind auf die Entwicklung von Frontend- und Backend-Softwareanwendungen für Banken, verschiedene multinationale Unternehmen und Regierungsinstitutionen spezialisiert und passen daher perfekt zu Strategie und Marktzugang von adesso. Die Transaktion erhöht die Anzahl der in den Niederlanden tätigen Mitarbeiter von adesso um 43. Der Transaktionspreis liegt im mittleren einstelligen Millionen Euro-Bereich. Die Geschäftsführer von Blue4IT, Codesquad und Bluefront bleiben mit einer Minderheitsbeteiligung von zusammen unter 6 % beteiligt und der Unternehmung auch operativ erhalten. Alle drei Unternehmen sind profitabel und erzielen zusammen einen Umsatz von rund 4 Mio. EUR. Die Konsolidierung erfolgt voraussichtlich ab November 2020.



Teil der Wachstumsstrategie von adesso ist die Internationalisierung mit lokaler Verankerung. Basierend auf dieser Strategie wurde adesso Netherlands B.V. im Juli 2019 unter der Leitung von Geschäftsführer Jan Heuker gegründet. Mit der Akquisition von Blue4IT, Codesquad und Bluefront wird adesso die eigene Präsenz auf dem niederländischen IT-Markt weiter ausbauen. Die drei Unternehmen sind vollständig auf Frontend- und Backendarchitekturen mit Java-Basis spezialisiert. Die Expertise von adesso und Blue Group IT ergänzt sich gegenseitig ideal, so dass beide Parteien voneinander profitieren können.



Die Zusammenarbeit zwischen adesso, Blue4IT, Codesquad und Bluefront ist vor allem aufgrund der zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der adesso Group vielversprechend. Die Zusammenarbeit auf höchstem Niveau hinsichtlich Expertise und Erfahrung versetzt adesso Netherlands sofort in die Lage, sich für zusätzliche herausfordernde Projekte mit attraktiven Kunden zu positionieren, um das weitere Wachstum zu fördern.

adesso Group



Die adesso Group ist mit über 4.200 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2019 von 449,7 Millionen Euro eines der größten deutschen

IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa, der Türkei und den USA sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2020 nach 2016 und 2018 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.



