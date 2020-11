BMW mit positiver Überraschung

Natürlich bleibt es dabei: Die deutschen Automobilhersteller haben noch große Herausforderungen zu meistern. Und das gilt nicht nur mit Blick auf die Corona-Krise, sondern vor allem beim kompletten Umbau in Richtung E-Mobilität. Um diesen allerdings zu stemmen, muss eben auch das bisherige Stammgeschäft mit Verbrennungsmotoren noch eine Weile stabil laufen und da sind solche Entwicklungen wie im dritten Quartal positiv zu beurteilen.

Das sollte auch die Aktie nachvollziehen. Diese hatte vor wenigen Handelstagen eindrucksvoll die Unterstützung durch die 200-Tage-Linie bestätigt. Mit den Kursgewinnen der letzten Tage hat sich der Chart nun an die 50-Tage-Linie herangearbeitet. Mit den neuen Zahlen sollte hier ein Ausbruch durchaus möglich sein, was ein kurzfristiges Potenzial in Richtung 67 Euro eröffnen könnte. Aber natürlich geht es perspektivisch insbesondere um die alten Höchststände vom vergangenen Jahreswechsel bei knapp 76 Euro, die mit Hilfe vom Gesamtmarkt durchaus erreichbar scheinen. Wer spekulativer aufgestellt ist, könnte hier sicher einen ersten Fuß in die Tür stellen.