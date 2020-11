Foto: rawpixel - unsplash Schwerpunkt der Woche: And the winner is … Nachrichtenquelle: wikifolio 11 | 0 | 0 06.11.2020, 10:50 | Trump oder Biden? Wie erwartet, gestaltet sich das Ringen um die US-amerikanische Präsidentschaft zu einer zähen Angelegenheit – und dies wohlgemerkt nach dem eigentlichen Wahldurchgang. Artikel auf wikifolio weiterlesen Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer