TELUS International kündigt Vereinbarung zur Übernahme von Lionbridge AI an

Der innovative Anbieter im Bereich Customer Experience (CX), TELUS International , der digitale Lösungen der nächsten Generation für globale und disruptive Marken gestaltet, erstellt und liefert, kündigte heute Vertragsverhandlungen zur Übernahme von Lionbridge AI an. Lionbridge AI ist ein marktführender globaler Anbieter von Plattformlösungen für crowd-basierte Trainingsdaten und Annotationen, die bei der Entwicklung von KI-Algorithmen zur Unterstützung des maschinellen Lernens eingesetzt werden. Die Übernahme wird zu einem Kaufpreis von ca. 935 Millionen US-Dollar (ca. 1,2 Milliarden C$) erfolgen, vorbehaltlich üblicher Abschlusskorrekturen, und voraussichtlich am 31. Dezember 2020 abgeschlossen. Eine von TELUS Corporation veröffentlichte Pressemitteilung enthält weitere Details bezüglich der vorgeschlagenen Übernahme.

Example of image annotation (Graphic: Business Wire)

„Wir freuen uns darauf, das gesamte Team von Lionbridge AI in der internationalen TELUS International-Familie willkommen zu heißen. Mit der Erweiterung unserer digitalen Lösungen der nächsten Generation um die branchenführenden Datenannotationsfunktionen von Lionbridge werden wir unser globales Serviceangebot ausbauen und unsere Präsenz auf dem schnell wachsenden Dienstleistungsmarkt der New Economy stärken, während wir unsere digitale Transformationsstrategie weiter vorantreiben“, so Jeff Puritt, President und CEO of TELUS International. „Als vereintes Team und Unternehmen werden wir in der Lage sein, die stringenten Anforderungen der heutigen Technologie-Hyperskalierer und Industrie-Disruptoren zu erfüllen, die die nächste Generation von maschinellen Lern- und KI-Systemen aufbauen, um intelligentere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten.“

Als Geschäftsbereich von Lionbridge Technologies, Inc. – ein Privatunternehmen mit über 20 Jahren Branchenerfahrung – ist Lionbridge AI weltweit einer von nur zwei global agierenden Managed Service-Anbietern für Schulungsdaten- und Datenannotationsdienste. Als „Datenannotation“ wird der zentrale Prozess bezeichnet, bei dem Daten für die Nutzung durch KI-Systeme kommentiert werden. Lionbridge AI kommentiert Daten in Texten, Bildern, Videos und Audiodateien in über 300 Sprachen und Dialekten für einige der weltweit größten Technologieunternehmen in den Bereichen soziale Medien, Recherchen, Einzelhandel und Mobil. Lionbridge AI mit Hauptsitz in Waltham, Massachusetts, beschäftigt mehr als 750 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, unter anderem in den USA, Irland, Finnland, Indien, Großbritannien, Japan, Dänemark, Costa Rica und Südkorea. Außerdem hat Lionbridge AI eine eigene Plattform für Datenannotation entwickelt, die in Kombination mit einer crowd-basierten Community mit über einer Million professionellen Kommentatoren, qualifizierten Linguisten und Muttersprachlern in sechs Kontinenten genutzt wird. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt sind 30.000 bis 50.000 Mitglieder dieser fortschrittlichen Gemeinschaft aus globalen Crowd-Mitarbeitern im Einsatz.