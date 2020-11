Fury startet 50.000-Meter-Bohrprogramm auf Eau-Claire-Projekt in Quebec

Vancouver und Toronto, Kanada - 9. November 2020 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-starting-50000m-dril ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es mit den Bohrungen auf seinem Projekt Eau Claire im Eeyou Istchee-Territorium in der Region James Bay in Quebec begonnen hat. Das 50.000 Meter (m) umfassende Bohrprogramm wird eine einen Kilometer tief liegende, einfallende Erweiterung der Lagerstätte Eau Claire erproben, neue Ziele, die entlang des 7 Kilometer langen Lagerstättentrends erschlossen werden und selektive Infill-Bohrungen am südöstlichen Rand der Lagerstätte beinhalten.

Mike Timmins, Präsident und CEO sagte:

"Dies ist eine aufregende Zeit für die Aktionäre von Fury, da wir uns auf den Weg zu einem großen Bohrprogramm bei Eau Claire machen - ein Projekt, das unserer Meinung nach noch weitgehend unerforscht ist. Unsere Zielbohrungen decken weiterhin Potenzial auf, sowohl bei der Lagerstätte als auch entlang der Fortsetzung der Struktur von Eau Claire im Osten und in der Tiefe. Unser technisches Team hat eine unglaubliche Arbeit geleistet und uns für Bohrungen innerhalb des ersten Monats nach der Gründung des Unternehmens positioniert.

"Dieser Meilenstein markiert auch den Beginn der Explorations- und Erweiterungsbohrungen, die Fury in den nächsten 18 Monaten auf unseren drei Goldprojekten durchführen wird. Eine Kampagne, von der wir glauben, dass sie das Wachstumspotenzial unseres Portfolios an hochwertigen Vermögenswerten aufzeigen und die Möglichkeit schaffen wird, dass wichtige Katalysatoren die Leistung pro Aktie steigern.”

Kommentar von Michael Henrichsen, SVP, Exploration:

"Das technische Team entwickelt unsere Explorationsziele entlang des 7 Kilometer langen Lagerstättentrends rasch weiter und wir freuen uns darauf, in den nächsten Wochen neue Ziele zu identifizieren, während wir weiterhin neue Datensätze sammeln und historische Informationen verarbeiten. Unser Team ist aufgrund unserer aktuellen Auswertung der Daten davon überzeugt, dass beim Eau-Claire-Projekt ein großes Entdeckungspotenzial besteht.