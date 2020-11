^ DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Noratis AG: 5,50 % Unternehmensanleihe ab dem 11. November 2020 an der Börse handelbar

Noratis AG: 5,50 % Unternehmensanleihe ab dem 11. November 2020 an der Börse handelbar

- 12,5 Mio. Euro Platzierungsvolumen im Rahmen des öffentlichen Angebots

- Zufließende Mittel dienen dem weiteren Ausbau des Immobilienbestands

Eschborn, 9. November 2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer 5,50 %-Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6) rd. 12,5 Mio. Euro bei institutionellen und privaten Anlegern platziert. Die Notierungsaufnahme der Anleihe an der Börse Frankfurt im Freiverkehr (Quotation Board) erfolgt am 11. November 2020. Die zufließenden Mittel dienen der Erweiterung des Immobilienportfolios und sichern in ihrer Höhe den geplanten nächsten Wachstumsschritt beim Ausbau des Immobilienbestands. Für das mittelfristige Wachstum stehen der Noratis AG neben einer Aufstockung der Anleihe weitere Finanzierungsbausteine zur Verfügung.



Die Noratis AG hat im 1. Halbjahr 2020 insgesamt 753 Wohneinheiten erworben und damit den Immobilienbestand inklusive der gekauften, aber bilanziell noch nicht erfasster Objekte, auf über 3.400 Einheiten ausgebaut. Die Mieteinnahmen sind durch den starken Ausbau des Immobilienbestands in den ersten sechs Monaten 2020 um rd. 35 % auf rd. 8,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Ein weiterer deutlicher Ausbau des Immobilienportfolios ist geplant.



Ankeraktionär der Noratis AG ist die Merz Real Estate GmbH & Co. KG (Merz), die zur Merz-Gruppe gehört. Merz hat sich verpflichtet, bis Ende 2024 insgesamt bis zu 50 Mio. Euro Eigenkapital in die Noratis AG zu investieren, die für das geplante Wachstum in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen.

Die Noratis AG kombiniert als Bestandsentwickler die Vorteile aus der Bestandshaltung von Wohnungen in Deutschland, wie u.a. stabile Mieteinnahmen, mit den Renditechancen einer Immobilienentwicklung, ohne die typischen Risiken eines Projektentwicklers zu haben. Durch die Ausrichtung auf bezahlbares Wohnen agiert die Noratis AG zudem in einem Marktsegment, das als wenig konjunkturanfällig gilt.