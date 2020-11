---------------------------------------------------------------------------

Neunmonatsbericht



technotrans steigert Konzernumsatz gegenüber Vorquartal und erzielt bereinigte EBIT-Marge auf Vorjahresniveau



* Konzernumsatz in Höhe von 141,5 Mio. EUR trotz Corona nur 7,8 % unter Vorjahr



* Operatives Konzernergebnis (EBIT) bleibt positiv mit 3,9 Mio. EUR; EBIT-Marge bei 2,8 %; bereinigt um Einmaleffekte mit 4,2 % auf Vorjahresniveau



* Positiver Free Cashflow in Höhe von 3,5 Mio. EUR



* Vorstand konkretisiert Jahresprognose 2020 und bleibt zuversichtlich für 2021



Sassenberg, 10. November 2020 - Die technotrans SE hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 einen Konzernumsatz in Höhe von 141,5 Mio. EUR erzielt, der nur 7,8 % unter dem Vorjahreswert von 153,4 Mio. EUR lag. Ausschlaggebend hierfür war eine solide Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2020. Das operative Konzernergebnis (EBIT) blieb mit 3,9 Mio. EUR positiv bei einer EBIT-Marge von 2,8 %. Bereinigt um Einmalbelastungen von insgesamt 2,1 Mio. EUR erreichte das EBIT 6,0 Mio. EUR. Die adjustierte EBIT-Marge lag mit 4,2 % auf dem Vorjahresniveau. Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz von rund 185 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von ca. 2,5 bis 3,0 %. Bereinigt um Einmaleffekte soll diese das Vorjahresniveau von rund 4,0 % erreichen. Die Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass in den verbleibenden Wochen des Jahres keine coronabedingten Einschränkungen angeordnet werden, die über die Anfang November regierungsseitig initiierten Maßnahmen hinausgehen. Die aktualisierte Strategie 2025 wird zum Jahresende 2020 bekanntgegeben.

"Die Geschäftsentwicklung hat unsere Erwartungen übertroffen. Nach einem soliden Geschäftsverlauf im dritten Quartal liegt der Konzernumsatz trotz anhaltender coronabedingter Belastungen nach neun Monaten nur moderat unter dem Vorjahr. Trotz hoher zusätzlicher Aufwendungen für strukturelle Anpassungen innerhalb der Unternehmensgruppe, die wir unabhängig von Corona vorangetrieben haben, bleibt technotrans profitabel. Bereinigt um Einmaleffekte haben wir eine EBIT-Marge auf Vorjahresniveau erzielt. Mit dieser Geschäftsentwicklung sind wir vor dem Hintergrund einer sehr schwierigen globalen Wirtschaftslage zufrieden.", sagt Michael Finger, Sprecher des Vorstands der technotrans SE.