1. Issuer: Oberbank AG, Untere Donaulände 28; 4020 Linz2. Reason for the notification: Event changing the breakdown of voting rightsOther3. Person subject to notification obligationActing in concert agreement (Sec. 133 No. 1 BörseG 2018)_____________________________________________________________________________|_First_name__|___________Name/Surname____________|____City____|___Country____||_____________|BKS_Bank_AG________________________|Klagenfurt__|Österreich____|| |Bank für Tirol und Vorarlberg |Innsbruck |Österreich ||_____________|Aktiengesellschaft_________________|____________|______________|| |Wüstenrot Wohnungswirtschaft | | || |registrierte Genossenschaft mit |Salzburg |Österreich ||_____________|beschränkter_Haftung_______________|____________|______________|| |BTV 2000 | | || |Beteiligungsverwaltungsgesellschaft|Innsbruck |Österreich ||_____________|m.b.H._____________________________|____________|______________|4. Name of shareholder(s): Beteiligungsverwaltung Gesellschaft m.b.H.5. Date on which the threshold was crossed or reached: 7.11.20206. Total positions______________________________________________________________________________| | | % of voting | | || | % of voting |rights through |Total of both |Total number of|| |rights attached|financial/other| in % (7.A + | voting rights || |to shares (7.A)| instruments | 7.B) | of issuer ||_______________|_______________|(7.B.1_+_7.B.2)|______________|_______________|| Resulting | | | | || situation on | | | | || the date on | 35,44 % | 0,00 % | 35,44 % | 35 307 300 ||which threshold| | | | || was crossed / | | | | ||____reached____|_______________|_______________|______________|_______________|| Position of | | | | || previous | 39,29 % | | 39,29 % | || notification | | | | ||(if_applicable)|_______________|_______________|______________|_______________|Details7. Notified details of the resulting situation:______________________________________________________________________________|A:_Voting_rights_attached_to_shares___________________________________________|| |____Number_of_voting_rights____|_______%_of_voting_rights_______|| | Direct | Indirect | Direct | Indirect |