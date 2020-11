--------------------------------------------------------------------------------

1. Emittent: Oberbank AG; Untere Donaulände 28; 4020 Linz2. Grund der Mitteilung: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte3. Meldepflichtige PersonName: UniCredit S.p.ASitz: MilanoStaat: Italy4. Namen der Aktionäre: UniCredit Bank Austria AGCABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H.5. Datum der Schwellenberührung: 7.11.20206. Gesamtposition der meldepflichtigen Person______________________________________________________________________________| | |Prozentanteile| | || | | der | | || |Prozentanteile| Stimmrechte, | | || | der | die die | |Gesamtzahl der|| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte || |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|| |gehören (7.A) | Instrumente | | || | |repräsentieren| | || | | (7.B.1 + | | ||__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|| Situation am | | | | || Tag der | 27,17 % | 0,00 % | 27,17 % | 35 307 300 ||Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|| Situation in der | | | | ||vorherigen Meldung| 27,29 % | | 27,29 % | ||(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|Details7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:____________________________________________________________________________|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt || Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG ||____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____||AT0000625108|_______________|______9_594_407|_______________|________27,17_%||_Subsumme_A_|___________9_594_407___________|____________27,17_%____________|______________________________________________________________________________|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|| | | | Anzahl der | || Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil || Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte||______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|