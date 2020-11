Air Liquide Deutschland beauftragt PSI mit Erneuerung des Leitsystems / Sichere Steuerung von Transportleitungen für Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff

Berlin (ots) - Die Air Liquide Deutschland GmbH hat die PSI Software AG mit derErneuerung ihres Leitsystems auf Basis von PSIcontrol Version 7.9 mitintegrierter Leckageerkennung und -ortung PSIganesi beauftragt. DieSoftwarelösung sorgt zukünftig für eine sichere Steuerung und Überwachung vonTransportleitungen für Sauerstoff-, Stickstoff, Wasserstoff.Die PSI-eigene und bereits in das Leitsystem integrierte Leckageerkennung und-ortung ermöglicht ein schnelles und sicheres Erkennen von Leckagen. PSI hatumfangreiche Erfahrung mit den Anforderungen des TÜV an Leckageerkennung und-ortung, was für eine effiziente und erfolgreiche Abwicklung der Abnahmeprozessespricht.