1962 gründete Sam Walton Walmart. Im selben Jahr eröffnete der erste Walmart Store in Rogers, Arkansas. Dabei setzte der Gründer ein neuartiges, verbraucherfreundliches Konzept um, das auf dem Verkauf großer Mengen zu niedrigen Preisen mit reduzierten Margen basierte. Nur fünf Jahre später besaß die Walton- Familie bereits 24 Supermärkte mit einem Umsatzvolumen von insgesamt 12,7 Millionen US-Dollar.

Der Börsengang des Konzerns mit Sitz in Bentonville, Arkansas, erfolgte im Oktober 1969. Seit 1972 werden die Walmart-Aktien öffentlich an der New Yorker Börse gehandelt. In den 1980er Jahren erlebte der Konzern ein starkes Wachstum und betrieb 1987 bei seinem 25-jährigen Jubiläum knapp 1.200 Supermärkte.

Auch der Lebensmittelhandel befindet sich im digitalen Umbruch. Doch Walmart kann hier dank seiner starken Position an der Speerspitze stehen. Walmart expandiert bereits ambitioniert in den Online-Bereich, bietet mit seinem Abo-Modell Walmart Plus noch Wachstumsfantasie, ist zudem im Offline-Segment kaum zu verdrängen.

Walmart ist ein großer Tanker, kein Überflieger, aber zum günstigen Preis eine interessante, stabile Beimischung.

Krisenfestes Geschäft

Lebensmittel und Haushaltswaren werden immer benötigt. Corona zeigt uns das deutlich. In den Industrieländern ist das Wachstumspotenzial natürlich weitgehend aufgebraucht. Mit mehr als 2 bis 3 Prozent Wachstum pro Jahr sollten Anleger nicht mehr rechnen. Viele Kunden halten gewissen Marken und Produkten viele Jahre lang die Treue. Sie wissen genau, was sie mit einem Produkt kaufen und können sich darauf verlassen. Oft werden Konsumgewohnheiten bestimmter Produkte sogar an die nächste Generation weitergegeben. Umsätze in den entwickelten Regionen der Welt werden also mit Sicherheit stabil bleiben.

Doch gerade in den Entwicklungsländern bietet sich aufgrund der Demographie noch ordentliches Potenzial. Da hier die Bevölkerung immer weiter wächst, fragen auch immer mehr Menschen Konsumgüterprodukte nach. In vielen wirtschaftlich aufstrebenden Ländern kommt die Massenversorgung mit abgefüllten Getränken, abgepackten Lebensmitteln, Hygiene- und Körperpflegeprodukten gerade erst in Schwung.

Doch wie sieht es nun aus mit der Online-Konkurrenz? Kann Walmart Fuß fassen im Internet?