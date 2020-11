Trump-Regierung macht auch nach Wahl Druck auf Iran

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hält den Druck auf den Iran auch nach der Wahlniederlage von Präsident Donald Trump aufrecht. US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington: "Unsere Anstrengungen, das amerikanische Volk vor dem Regime in Teheran zu schützen, werden nicht aufhören." Pompeo verkündete neue Sanktionen gegen "ein internationales Netz an Firmen und Individuen", das für ein Unternehmen unter Kontrolle des iranischen Militärs elektronische Komponenten beschafft habe.

Pompeo betonte, diejenigen, die mit iranischen Unternehmen auf der US-Sanktionsliste Geschäfte machten, riskierten ebenfalls Strafmaßnahmen.