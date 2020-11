Heute kam es zum Konsolidierungstag nach den Kursanstiegen der bisherigen Handelstage. Damit bremste der DAX sich jedoch noch vor der 13000 ein und hielt diese Marke. Gilt dies auch für den Freitag und was waren die Trei

Unterbrechung der DAX-Rally

Mit einem GAP auf der Oberseite wartete der DAX bereits in der Eröffnung auf, welches auf schwächeren Kursen der US-Futures basierte. Diesen Druck konnte der DAX zunächst nicht abstreifen, sich aber bis zum frühen Nachmittag noch einmal an das Eröffnungslevel heranarbeiten. Hier klangen die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die letzte Woche positiv nach, denn diese stiegen mit 709.000 geringer als die offizielle Prognose im Vorfeld. Hier wurde von 735.000 ausgegangen, nachdem in der Vorwoche 751.000 Anträge eingereicht wurden.

Dennoch geriet die Wall Street nach der Eröffnung weiter unter Druck und steuerte im Dow Jones die runde Marke von 29.000 Punkten an.

Der Deutsche Aktienindex bremste nahe der Dienstag-Tiefs ab und verteidigte zum Handelsende die runde 13.000er-Marke.

Folgende Eckdaten zeichneten sich ab:

Eröffnung 13.073,48PKT Tageshoch 13.168,09PKT Tagestief 13.022,28PKT Vortageskurs 13.216,18PKT

Der heutige Intraday-Chartverlauf hat damit wieder mehr Volatilität gezeigt und eine Bandbreite von 145 Punkte generiert:

Da am Abend die Wall Street den Druck verstärkte und zum Redaktionsschluss die 29.000 im Dow Jones brach, ist auch der DAX unter seine runde Marke gefallen. Bleibt dies bis Morgen so?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Die Unsicherheiten treten am Markt wieder in den Vordergrund und damit auch die Corona-Gewinner der letzten Wochen. Delivery Hero stieg hierbei an die Spitze des DAX-Rankings ohne weitere Meldungen.

Mit Meldung gab es vermehrtes Interesse an der Telekom-Aktie. Nach dem Zusammenschluss der US-Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Konkurrenten Sprint profitiert die Muttergesellschaft in Bonn und kann auch die Gesamtprognose anheben. Hier rechnet Europas größter Telekomkonzern mit einem Ebitda von mindestens 35 Milliarden Euro - das ist eine Milliarde mehr als ursprünglich prognostiziert.

Hierzu sprachen wir am Morgen mit unserem Händler:

Auf der Verliererseite standen Infineon und Siemens. Ein Reversal des US-Technologiebarometers Nasdaq ins negative Terrain brachte auch die deutschen Technologiewerte unter Druck. Zudem meldete Siemens eine Belastung von Umsatz und Auftragseingang durch negative Währungseffekte. Insgesamt sanken die Siemens-Erlöse um 6 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro und das wichtige Neugeschäft sank um 1 Prozentpunkte. Grund genug für einige Marktteilnehmer, den Titel heute zu verkaufen-

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Wie vollzieht sich dieser Konsolidierungstag im mittelfristigen Chartbild vom DAX?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Der Widerstand an den Hochs von August und September hat den DAX erst einmal in eine Konsolidierung gezwungen. Fast 2.000 Punkte Kursgewinne ab dem Oktoberausklang müssen erst einmal verarbeitet werden. Dabei stand heute erneut die runde Marke von 13.000 unterstützend bereit:

Hier gilt es nun für den Wochenausklang eine Entscheidung zu vollziehen und das Kursniveau ggf. wieder zu verteidigen. Viel hängt dabei von der Wall Street ab, denn auch dort ist die Schwäche nicht zu übersehen.

Gerne informieren wir Sie auch morgen wieder vor der XETRA-Eröffnung auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange zu den ersten Kursen.

Ihre Stimme für den Zertifikate-Award

Erlaufen Sie uns noch einen Hinweis in eingener Sache. Wir möchten Ihre Meinung bezüglich unserer Produkte für den Zertifikate-Award erfragen und bitten um wenige Minuten Zeit an dieser Stelle: Kurze Frage zum Zertifikate-Award

Herzlichen Dank und einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

© TRADERS´ media GmbH