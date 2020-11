Filo Mining berichtet Q3 2020 Ergebnisse

Q3 2020 HIGHLIGHTS UND AUSBLICK

Filo Mining startet Kampagne zur weiteren Ausdehnung und Definition des substantiellen Explorationsziels nach Abschluss der Finanzierung in Höhe von 41,7 Millionen $ und Genehmigung des COVID-19 Betriebsprotokolls

Das Unternehmen mobilisiert zurzeit Personal und Ausrüstung für das Projekt Filo del Sol mit dem Ziel, weitere Bohrungen zur Erprobung der Sulfidmineralisierung unterhalb und nördlich der aktuellen Mineralressource durchzuführen. Die potenzielle Größe des zugehörigen Explorationsziels wurde auf 1,2 bis 1,6 Milliarden Tonnen mit geschätzten Gehalten zwischen 0,7 % und 1,0 % Kupferäquivalent (CuEq) geschätzt. Es ist anzumerken, dass dieses Explorationsziel konzeptioneller Natur ist und noch keine ausreichende Exploration stattgefunden hat, um eine Mineralressource darstellen zu können. Darüber hinaus ist es ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

Die Feldkampagne 2020/2021 umfasst einen Plan für 8.000 Meter Diamantbohrungen, wobei sich die Zielvorgaben an den Ergebnissen der geophysikalischen 3D-Vermessungen der letzten Saison orientieren sollen. Falls erfolgreich, wird die Bohrkampagne 2020/2021 durchgeführt:

- Bestätigung dass sich das mineralisierte System fast 2 Kilometer nördlich von Bohrloch FSDH032 über Step-Out-Bohrungen in Richtung Bohrloch VRC093 erstreckt;

- Identifizierung der geologischen Kontrollen bedeutender Zonen mit hochgradigen Kupfer-, Gold- und Silbermineralisierungen, die innerhalb der gesamten mineralisierten Hülle vorhanden sind; und

- Ermöglichen einen Teil der Sulfidmineralisierung der Mineralressourcenschätzung von Filo del Sol hinzuzufügen, indem der Bohrabstand innerhalb dieser tieferen Mineralisierung gegebenenfalls verkleinert wird

Die Bohrungen sollen Anfang November beginnen, wobei zunächst mit zwei Diamantbohranlagen begonnen und gegen Ende 2020 auf bis zu vier Anlagen aufgestockt werden soll. Das Programm 2020/2021 wird voraussichtlich von November 2020 bis April 2021 laufen, wobei die ersten Untersuchungsergebnisse der Bohrkampagne Anfang 2021 vorliegen sollen.

Jamie Beck, President und CEO von Filo Mining, sagte: "Wir sind sehr ermutigt durch die Ergebnisse der letzten Saison, die bestätigt haben, dass die Größe des mineralisierten Systems weit über das hinausgeht, was bis dato definiert wurde, und da unsere Finanzen vor kurzem wieder aufgefüllt wurden, freuen wir uns darauf, die Bohrungen bei Filo del Sol in der kommenden Saison wieder aufzunehmen. Ein Erfolg in dieser Saison würde die potenzielle Größe unseres Explorationsziels von 1,2 bis 1,6 Milliarden Tonnen dramatisch erhöhen und zusätzlich einige aussichtsreiche hochgradige Zonen testen, die durch das geophysikalische Programm der letzten Saison definiert wurden.

Wie immer stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer, Partner in der Gemeinde und anderer Interessengruppen im Vordergrund. Angesichts der anhaltenden Risiken, die von COVID-19 ausgehen, konzentrierte sich unsere Planung für das Bohrprogramm 2020/2021 darauf, sicherzustellen, dass wir sicher und effektiv arbeiten können. Dank der harten Arbeit und des Fleißes unseres südamerikanischen Teams in Zusammenarbeit mit den lokalen Gesundheitsbehörden der argentinischen Provinzen sind wir davon überzeugt, dass unser COVID-19-Betriebsprotokoll einen soliden Fahrplan zur Erreichung dieses Ziels vorsieht. ”

Die Vorbereitungen für die Feldkampagne 2020/2021 beinhalteten den Abschluss einer Tandem-Eigenkapitalfinanzierung, bestehend aus einem Prospektangebot und einer gleichzeitigen Privatplatzierung, die die erforderlichen Mittel zur Unterstützung der Feldkampagne auf Filo del Sol sicherte. Die Finanzierungen, die am 30. Juli 2020 abgeschlossen wurden, führten zum Verkauf von insgesamt 22.538.235 Stammaktien für einen Bruttoerlös von 41,7 Millionen Dollar bzw. einen Nettoerlös von 40,5 Millionen Dollar.

Darüber hinaus entwickelte das Unternehmen im dritten Quartal in Absprache mit lokalen Regierungen, Gesundheitsbeamten und Gesundheitsexperten ein umfassendes COVID-19-Betriebsprotokoll, das dem Unternehmen einen Fahrplan für die Durchführung eines sicheren Explorationsprogramms bei Filo del Sol liefert, während das neuartige Coronavirus weiterhin ein weltweit verbreitetes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko darstellt. Dieses Protokoll beinhaltet detaillierte Test- und Quarantänepläne, die für alle Mitarbeiter gelten, die zum Projektstandort reisen, sowie Maßnahmen zur Reaktion auf tatsächliche oder vermutete COVID-19-Fälle am Standort. Dieses Protokoll, das alle derzeit geltenden staatlichen Anforderungen erfüllt oder übertrifft, wurde der Gesundheitsbehörde der Provinz San Juan vorgelegt und im Oktober 2020 genehmigt. Dementsprechend ist das Protokoll nun vom Unternehmen umgesetzt worden.

FINANZERGEBNISSE

(In Tausend Kanadischen Dollar, ausgenommen Beträge pro Aktie)

Drei Monate Ende Neun Monate Ende 30. September, 30. September, 2020 2019 2020 2019 Exploration und Projektuntersuchung 969 1,895 14,841 17,248 Allgemein und Verwaltung ("G&A") 1,696 680 3,394 2,600 Nettoverlust 2,510 3,105 15,608 20,532 Unverwässerter & verwässerter Verlust pro Aktie 0.02 0.04 0.17 0.27

Die Finanzinformationen in dieser Tabelle wurden aus den verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüssen des Unternehmens für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2020 (die "Finanzberichte") ausgewählt, die auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens www.filo-mining.com verfügbar sind.

AUSGEWÄHLTE FINANZINFORMATIONEN

(In Tausend Kanadischen Dollar)

30. September, 31. Dezember, 2020 2019 Bargeld 38,573 13,753 Betriebskapital 38,086 12,735 Mineralische Eigenschaften 8,613 7,312 Gesamtvermögen 48,819 23,750

Die Finanzinformationen in dieser Tabelle wurden aus den Finanzberichten ausgewählt, die auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens www.filo-mining.com verfügbar sind.

Das Unternehmen verzeichnete in den drei Monaten, die am 30. September 2020 endeten, einen Nettoverlust von 2,5 Millionen $, der sich in erster Linie aus 1,0 Million $ an Explorations- und Projektuntersuchungskosten und 1,7 Millionen $ an G&A-Kosten zusammensetzte, die teilweise durch einen Gewinn von etwa 0,2 Millionen $ ausgeglichen wurden, der aus der Verwendung von marktgängigen Wertpapieren zur Erleichterung konzerninterner Finanzierungstransfers (die "Finanzierungsgewinne") resultierte. Für das vergleichende Quartal, das am 30. September 2019 endete, meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 3,1 Millionen $, der sich hauptsächlich aus 1,9 Millionen $ an Explorations- und Projektuntersuchungskosten und 0,7 Millionen $ an G&A-Kosten zusammensetzt. Der höhere Nettoverlust für den Zeitraum war das Ergebnis höherer Vergütungen und aktienbasierter Vergütungskosten und des teilweisen Ausgleichs durch geringere Explorationskosten und die Finanzierungsgewinne.

LIQUIDITÄT UND KAPITALAUSSTATTUNG

Zum 30. September 2020 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von $38,6 Millionen und ein Nettoumlaufvermögen von $38,1 Millionen, verglichen mit liquiden Mitteln in Höhe von $13,8 Millionen und einem Nettoumlaufvermögen von $12,7 Millionen zum 31. Dezember 2019. Der Anstieg der liquiden Mittel und des Nettobetriebskapitals des Unternehmens ist in erster Linie auf die Gesamtnettoeinnahmen in Höhe von 40,5 Millionen US-Dollar aus den Finanzierungen zurückzuführen, die am 30. Juli 2020 abgeschlossen wurden. Dieser beträchtliche Mittelzufluss für die neun Monate, die am 30. September 2020 endeten, wurde teilweise durch Gelder ausgeglichen, die für das Vorantreiben des Projektes Filo del Sol und in geringerem Maße durch 0,2 Millionen $ im Zusammenhang mit der jährlichen Optionszahlung, die im Juni 2020 für das Grundstück Tamberias geleistet wurde, sowie durch Gelder, die für allgemeine Unternehmenszwecke ausgegeben wurden.

Für die Zukunft erwartet das Unternehmen, dass der Großteil seiner Finanzmittel zur Finanzierung der laufenden Arbeitsprogramme zur Förderung des Projekts Filo del Sol verwendet wird.

Im Juni 2020 schloss das Unternehmen eine Vereinbarung mit Zebra Holdings and Investments S.a.r.l. ("Zebra") ab, um eine ungesicherte Kreditfazilität in Höhe von 5,0 Millionen US-Dollar zu erhalten, die am 12. Juli 2020 in Kraft trat (die "Juli 2020-Fazilität") und eine bestehende Kreditfazilität in Höhe von 5,0 Millionen US-Dollar ersetzte, die ebenfalls von Zebra verlängert wurde und am selben Tag fällig wurde. Der ausstehende Saldo der bestehenden Fazilität wurde in die Fazilität Juli 2020 übertragen. Als Gegenleistung für die Juli 2020-Fazilität erhält Zebra jeden Monat 480 Stammaktien für je 50.000 ausstehende US-Dollar, anteilig für die Anzahl der Tage, an denen sie ausstehen. Die Fazilität Juli 2020 wird am 12. Juli 2021 fällig, und während ihrer Laufzeit sind keine Zinsen in bar zu zahlen. Bis zum 30. September 2020 wurden vom Unternehmen keine Beträge in Anspruch genommen und blieben im Umlauf.

Über Filo Mining

Filo Mining ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seiner zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte Filo del Sol in Chiles Region III und der angrenzenden Provinz San Juan (Argentinien) konzentriert. Filo Mining ist ein Mitglied der Lundin-Unternehmensgruppe. Filo Mining ist an der TSX Venture Exchange ("TSXV") und am Nasdaq First North Growth Market unter dem Handelssymbol "FIL" notiert.

Qualifizierte Personen

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Projekt Filo del Sol, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden von Bob Carmichael, P.Eng. und Jamie Beck, B.A.Sc., P.Eng. geprüft und genehmigt. Herr Carmichael ist der Vizepräsident für Exploration bei Filo Mining und eine qualifizierte Person gemäß den Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101"). Herr Beck ist der Präsident und CEO von Filo Mining und ist ebenfalls eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Zusätzliche Informationen

Die technischen Informationen in Bezug auf die Vor-Machbarkeitsstudie basieren auf einem technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Pre-feasibility Study for the Filo del Sol Project" vom 22. Februar 2019 mit Gültigkeitsdatum 13. Januar 2019 (der "Technische Bericht"). Der technische Bericht wurde von Ausenco Engineering Canada Inc. für Filo Mining erstellt. ("Ausenco") erstellt. Die qualifizierten Personen gemäß der Definition in NI 43-101, die für den technischen Bericht verantwortlich sind, sind Scott Elfen, P.E., Ausenco; Robin Kalanchey, P.Eng., Ausenco; Bruno Borntraeger, P.Eng., Knight Piesold Ltd.; Fionnuala Devine, P.Geo, Merlin Geosciences Inc.; Ian Stillwell, BGC Engineering Inc.; Neil Winkelmann, FAusIMM, SRK Consulting (Canada) Inc.; James N. Gray, P.Geo., Advantage Geoservices Limited; und Jay Melnyk, P.Eng., P.Eng., AGP Mining Consultants, die alle von Filo Mining unabhängig sind. Der technische Bericht kann unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.filo-mining.com eingesehen werden.

Die konsolidierten Jahresabschlüsse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr und die damit verbundene Management's Discussion and Analysis sind auf der Website des Unternehmens unter www.filo-mining.com oder unter seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Der zertifizierte Berater des Unternehmens an der Nasdaq First North Growth Market ist Pareto Securities AB, +46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Verbreitung korrekt, können jedoch durch nachfolgende Pressemitteilung(en) ersetzt werden. Das Unternehmen ist weder verpflichtet noch beabsichtigt es, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Diese Informationen wurden von Filo Mining Corp. am 12. November 2020 um 18.00 Uhr pazifischer Zeit durch die unten angegebene Kontaktperson zur Veröffentlichung eingereicht.

Im Namen des Vorstandes von Filo Mining,

Jamie Beck, Präsident und CEO

Filo Mining Corp.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen "vorausblickende Informationen" und "vorausblickende Aussagen" im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetzgebung (zusammenfassend "vorausblickende Informationen") bezüglich des Geschäfts, des Betriebs, der finanziellen Leistung und des Zustandes von Filo Mining dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Im Allgemeinen alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Ausdrücke wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "projiziert", "schätzt", "budgetiert", "geplant", "prognostiziert", "geht davon aus", "beabsichtigt", "Strategie", "Ziele", "Zielsetzungen", "potenziell", "möglich", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "erfolgen", "können", "könnten", "würden", "sollten", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder deren negative Konnotationen und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Vorausblickende Informationen basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von denen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken und Ungewissheiten, die sich unter anderem auf die inhärenten Ungewissheiten in Bezug auf Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen, Kostenschätzungen, Änderungen der Rohstoffpreise, Währungsschwankungen, Finanzierungen, unvorhergesehene Ressourcengrade, Infrastruktur, Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Kostenüberschreitungen, Verfügbarkeit von Materialien und Ausrüstung beziehen, Rechtzeitigkeit staatlicher Genehmigungen, Besteuerung, politisches Risiko und damit verbundenes wirtschaftliches Risiko und unvorhergesehene Umweltauswirkungen auf den Betrieb sowie andere Risiken und Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diejenigen, die im Abschnitt "Risiken und Ungewissheiten" des jüngsten MD& des Unternehmens genannt werdenA und/oder Jahresinformationsformular unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle genannt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Konzerns wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Annahmen, die in der PFS für das Projekt Filo del Sol verwendet wurden, die Annahmen, die in den Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen für das Projekt Filo del Sol verwendet wurden, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der geologischen Interpretation, der Gehalte, der Metallpreisannahmen, der metallurgischen und Bergbaugewinnungsraten sowie der geotechnischen und hydrogeologischen Bedingungen, sofern zutreffend; Fähigkeit zur Entwicklung der Infrastruktur; Annahmen bei der Interpretation der Bohrergebnisse, Geologie, Gehalt und Kontinuität der Minerallagerstätten; Erwartungen hinsichtlich des Zugangs zu und der Nachfrage nach Ausrüstung, qualifizierten Arbeitskräften und Dienstleistungen, die für die Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken erforderlich sind; und dass die Aktivitäten nicht durch Explorations-, Erschließungs-, Betriebs-, behördliche, politische, gemeinschaftliche, wirtschaftliche und/oder ökologische Risiken nachteilig gestört oder behindert werden. Darüber hinaus kann diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen enthalten, die sich auf: potenzielle Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Filo del Sol, einschließlich des Ausmaßes und der Bedeutung des Porphyr-Kupfer-Gold-Systems, das der aktuellen Mineralressource zugrunde liegt, und der Prospektivität von Explorationszielen; Explorations- und Erschließungspläne und -ausgaben; die Fähigkeit des Betriebsprotokolls COVID-19 des Unternehmens, weiterhin die von der Regierung vorgeschriebenen Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien zu erfüllen, die es ihm ermöglichen, seine Feldprogramme wie geplant durchzuführen; Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Projekts; den Erfolg zukünftiger Explorationsaktivitäten; das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung; das Potenzial für die Entdeckung neuer Minerallagerstätten; die Fähigkeit zur Schaffung von Aktionärswert; Erwartungen hinsichtlich der Erweiterung seiner Mineralreserven oder -ressourcen durch Exploration; Erwartungen hinsichtlich der Umwandlung abgeleiteter Ressourcen in eine Klassifikation angezeigter Ressourcen; Fähigkeit zur Durchführung geplanter Arbeitsprogramme; Schätzung von Rohstoffpreisen, Mineralreserven und -ressourcen, Kostenschätzungen und Genehmigung von Zeitplänen; Fähigkeit zur Erlangung von Oberflächenrechten und Eigentumsrechten; Wechselkursschwankungen; Anforderungen an zusätzliches Kapital; staatliche Regulierung von Bergbautätigkeiten; Umweltrisiken; unvorhergesehene Rekultivierungsausgaben; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche; Einschränkungen der Versicherungsdeckung; und andere Risiken und Ungewissheiten.

Vorausblickende Informationen basieren auf bestimmten Annahmen, die das Unternehmen für vernünftig hält, einschließlich der Annahme, dass der gegenwärtige Preis und die Nachfrage nach Rohstoffen anhalten oder sich verbessern werden, dass das Angebot an Rohstoffen stabil bleibt, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, dass die Finanzierung bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein wird und dass das Unternehmen keine wesentlichen Arbeitskonflikte, Unfälle oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen erleiden wird. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten nicht als erschöpfend ausgelegt werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen würden, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse des Unternehmens aufgrund der Faktoren, die im Abschnitt "Risiko und Unsicherheiten" der letzten Management-Diskussion und -Analyse des Unternehmens und an anderer Stelle sowie im Abschnitt "Risikofaktoren" des letzten Jahresinformationsformulars des Unternehmens, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind, wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese Vorsichtserklärungen eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, sich aufgrund der damit verbundenen Ungewissheit unangemessen auf vorausblickende Informationen zu verlassen.

Aussagen in Bezug auf "Mineralressourcen" gelten als zukunftsgerichtete Informationen, da sie die implizite, auf bestimmten Schätzungen und Annahmen basierende Einschätzung beinhalten, dass die beschriebenen Mineralressourcen in der Zukunft gewinnbringend gefördert werden können.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

