Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2020

Empfehlung: Halten

seit: 16.11.2020

Kursziel: 2,10 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 16.11.2020, vormals Kaufen

Analyst: Jens Nielsen



Trotz Corona nach neun Monaten 2020 kräftiges Umsatz- und Ergebnisplus

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2020 erzielte die 3U HOLDING AG weitgehend unbeeindruckt von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie kontinuierliche Umsatz- und Ertragssteigerungen. Getragen von der ungebrochen wachstums- und margenstarken weclapp SE entwickelte sich insbesondere das Segment ITK sehr erfreulich und konnte dabei seinen Anteil an den Konzernerlösen auf mehr als 30 Prozent ausweiten. Das Segment EE profitierte neben dem sehr windstarken Jahresauftakt vor allem von der Erstkonsolidierung des Windparks Roge.



Im Segment SHK, auf das aktuell knapp 54 Prozent des Konzernumsatzes entfallen, steht weiterhin die Verbesserung der Profitabilität im Fokus. Die in diesem Zusammenhang implementierten Maßnahmen zur Optimierung und Erweiterung der Supply Chain belasten momentan noch die Ertragsseite. Mit dem im ersten Halbjahr 2021 geplanten Umzug des Distributionszentrums von Montabaur in den Raum Koblenz sollen hier aber deutliche Fortschritte erzielt werden. Zudem wird das Sortiment zunehmend auf margenstärkere Eigenmarken ausgerichtet.



Mit Ausnahme des seit Jahresbeginn in die GuV einfließenden Anteils am Windpark Roge beinhalten die Neunmonatszahlen weder in der aktuellen noch in der letztjährigen Berichtsperiode nennenswerte Effekte aus - zum Geschäftsmodell der Gesellschaft gehörenden - Transaktionen im Immobilien- und Beteiligungsbereich. Insofern vermittelt das Zahlenmaterial unseres Erachtens ein gutes Bild der operativen Entwicklung und damit der Krisenresilienz der auf die drei Megatrends Cloud Computing, Erneuerbare Energien und Onlinehandel ausgerichteten diversifizierten 3U-Geschäftsmodelle.



Dabei bleibt der Konzern zum 30. September mit einer Eigenkapitalquote von knapp 57 Prozent, einer Netto-Cash-Position von fast 1 Mio. Euro und einer Barliquidität von gut 20 Mio. Euro zuzüglich eines im zweiten Quartal aufgebauten Goldbestands, dessen Wert sich nach unserer Einschätzung unverändert bei rund 3 Mio. Euro bewegen dürfte, weiterhin sehr solide aufgestellt.



Da neben dem operativen Geschäft auch der An- und Verkauf von Beteiligungen, Wind- und Solarparks sowie anderen Immobilien fester Bestandteil des 3U-Geschäftsmodells ist, die daraus resultierenden Effekte jedoch naturgemäß nicht prognostizierbar sind, stellen wir unsere Anlageempfehlung für die 3U-Aktie nach wie vor auf die zuletzt in unserem Research vom 27. März 2020 ausführlich dargelegte Sum-of-the-Parts (SOTP)-Bewertung ab. Dabei hat sich keine größere Veränderung gegenüber dem im Rahmen unseres letzten Researches vom 17. August 2020 ermittelten Unternehmenswert ergeben.



Allerdings reduzieren wir angesichts der unserer Meinung nach mittlerweile nachhaltig unter Beweis gestellten 'Virenresistenz' der 3U-Geschäftsmodelle den bisher auf den SOTP-Wert vorgenommenen Sicherheitsabschlag von 10 auf 5 Prozent. Auf dieser Grundlage sehen wir den fairen Wert der 3U-Aktie nun bei etwa 2,10 Euro und erhöhen auch unser Kursziel entsprechend. Dabei nehmen wir jedoch unsere Einstufung auf dem aktuellen Kursniveau von 'Kaufen' auf 'Halten' zurück. Dabei sollten Anleger aber auch die auf Basis unserer Schätzungen ordentliche Dividendenrendite von 2 Prozent berücksichtigen.



