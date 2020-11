^ DGAP-News: Beno Holding AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien Neuemission: 5,30%-BENO-Anleihe ab heute an der Börse München zeichnen

Neuemission: 5,30%-BENO-Anleihe ab heute an der Börse München zeichnen

---------------------------------------------------------------------------

Neuemission: 5,30%-BENO-Anleihe ab heute an der Börse München zeichnen

- Volumen bis zu 30 Mio. EUR, Kupon 5,30 % p.a., halbjährliche Zinszahlung, Laufzeit 7 Jahre (Kündigung nach 5 Jahren möglich)

- Zeichnung bis zum 27. November 2020 an der Börse München möglich - Zeichnungsaufträge in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR von Organmitgliedern und nahestehenden Personen

- Attraktive Nische: Light Industrial Immobilien mit großer Spanne zwischen Objektrendite und Zinskosten



Starnberg, 16. November 2020. Ab heute kann die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2XT2) der BENO Holding AG, einem Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro an der Börse München gezeichnet werden. Bereits zum Start der Emission haben Organmitglieder und nahestehende Personen aus dem Unternehmensumfeld Zeichnungsaufträge in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR erteilt. Außerdem haben bereits Inhaber der Wandelanleihe 2014/2021, unter anderem der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS, das Umtauschangebot in die neue Unternehmensanleihe angenommen. Der Emissionserlös soll der Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien sowie der Refinanzierung der im April 2021 fälligen, nicht gewandelten oder getauschten Stücke der Wandelanleihe 2014/2021 dienen.

"Anders als in vielen anderen Immobiliensegmenten lässt sich im Bereich Light Industrial noch eine große Spanne zwischen Objektrendite und Zinskosten erzielen. Daher sehen wir für die kommenden Jahre weitere Miet- und Wertsteigerungspotenziale und wollen unser Wachstum vorantreiben", erklärt Florian Renner, Vorstand der Beno Holding. In den vergangenen Jahren hat BENO das Objektportfolio kontinuierlich optimiert und konnte so für einen Immobilienbestandshalter wichtige Kennzahlen wie NAV und LTV stetig verbessern.



Die Unternehmensanleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 5,30 % p.a. ausgestattet. Während der 7-jährigen Laufzeit (nach 5 Jahren besteht ein Kündigungsrecht für Anleger) erfolgt die Zinszahlung halbjährlich. Mit einer Mindestanlage von 1.000 EUR richtet sich das Wertpapier an private und institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist innerhalb des öffentlichen Angebots läuft bis zum 27. November 2020, 15:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung möglich). Anleger, die die Anleihe zeichnen möchten, können über ihre jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge an der Börse München erteilen. Die Zeichnung hat durch einen "Kauf"-Auftrag zu erfolgen. Es ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 27. November 2020 zu achten.