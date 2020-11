DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Expansion

Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital Corp.'s Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling gibt bekannt, dass sie das bei NASA ansässige Wasserstoff-Ingenieurbüro Cryotek als ihren Konstruktionspartner mit der Kommerzialisierung ihrer patentierten Wasserstoffbetankungstechnologie beauftragt haben



CLEAN POWER CAPITAL CORP.



VANCOUVER, British Columbia, 18. November 2020. Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE)(FWB: 2K6)(OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Die sich zu 90 % in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fuel gibt bekannt, dass sie gemäß einem 8-Monats-Vertrag eine Partnerschaft mit Cryotek (cryotek.com) eingegangen sind, um Konstruktion und Entwicklung für die PowerTap-Wasserstofftankstellen der nächsten Generation bereitzustellen, die ab 2021 in ganz Nordamerika eingesetzt werden. Die konstruktive Entwurfsarbeit umfasst: - PowerTap Onsite Steam Methane Reformer Solution ("SMR", Dampfmethanreformation vor Ort) der nächsten Generation, die 1000 kg oder mehr pro Tag produzieren kann; - Speicherlösungen für gasförmigen und flüssigen Wasserstoff für 1000 kg oder mehr pro Tag; - CO 2 -Abscheidungslösungen; - Fortschrittliche Wasserstoffabgabegeräte; und - Künstlerische Wiedergabe der endgültig geplanten Wasserstofftankstelle. Cryotek ist ein Ingenieurbüro mit Fokus auf Wasserstoff unter der Leitung von CEO Cody Bateman. Herr Bateman gründete diese Firma 1989 als Advantex Research, um sich auf die Entwicklung technischer Lösungen für komplexe Probleme zu konzentrieren, die mit verschiedenen Branchen verbunden sind, darunter Öl und Gas, Pharmazeutika, Fluggesellschaften und Energie. Im Jahr 2018 wurde das Unternehmen in Cryotek umbenannt, um sich auf kryogene Lösungen NASA (USA National Aeronautics and Space Administration) und das US-Energieministerium zu konzentrieren. Seitdem hat sich Cryotek auf die Zukunft des flüssigen Wasserstoffs als Energie der Zukunft konzentriert und ist durch die Entwicklung kleinerer SMR-Einheiten (Hydrogen Steam Steam Methane Reformation) führend auf diesem Gebiet geworden.