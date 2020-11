publity AG zahlt Wandelanleihe 2015/20 (A169GM) fristgerecht zurück

Rückzahlung erfolgt – die publity AG hat ihre am 17. November 2020 fällige Wandelanleihe 2015/20 (ISIN DE000A169GM5) vollständig an die Anleihegläubiger zurückgezahlt. Die Rückzahlung erfolgte zu 100% des Nennbetrags zuzüglich der Zinszahlung von 3,50% für die vergangenen zwölf Monate. Die publity-Wandelanleihe hatte ein Volumen von 50 Mio. Euro, der Wandlungspreis in eine publity-Aktie lag zuletzt bei 37,5569 Euro.

Mit den Mitteln aus der Wandelschuldverschreibung konnte die publity AG ihr Wachstum in den vergangenen Jahren forcieren. So wurden weitere renditestarke Büroimmobilien in Deutschlands Top-Städten erworben und die Assets under Management ausgebaut.