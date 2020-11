Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

CytoTools produziert DermaPro-Wirkstoff DPOLC nun in Saarbrücken CytoTools kann ab sofort den Wirkstoffs DPOLC, der unter anderem in dem Hautmedikament DermaPro zum Einsatz kommt, am neuen Produktionsstandort bei Saarbrücken herstellen. „Im Anschluss an ein Audit im Oktober 2020 und den Erhalt des finalen …