GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer galt früh als Profiteur der Corona-Krise: Mit dem Boom von Softwarebestellungen zur Hochphase der ersten Pandemiewelle im Frühjahr kam das Unternehmen beim Aktienkurs nachhaltig über den Ausgabepreis des Börsengangs aus dem September 2019 hinaus und kletterte zunächst stark weiter. Doch seit Mitte des Jahres ist die Euphorie wieder ein wenig verflogen. Was bei Teamviewer los ist, wie Analysten die Lage bewerten und was die Aktie macht.

Teamviewer bietet Software an, die eine Fernwartung von Computern und anderen Endgeräten wie etwa Maschinen ermöglicht. Daneben hat der Konzern auch Videokonferenzlösungen im Programm. Im ersten Schwung der Covid-19-Pandemie, als massenhaft Arbeitnehmer vom Büro ins Homeoffice wechselten, löste das einen Nachfrageboom beim Unternehmen aus.

Seit Jahresbeginn hat Teamviewer die Wachstumsprognose bereits zweimal angehoben - im Mai deutlich, im November leicht. Die Abonnentenzahl schnellte von 464 000 Ende 2019 auf 567 000 Ende September nach oben.

Der Großteil der Neukunden kam allerdings schon im ersten Quartal dazu. Konzernchef Oliver Steil mahnte bereits früh, dass nach der Sondernachfrage im ersten Quartal auch wieder eine Normalisierung eintreten würde. In den ersten drei Monaten legten die sogenannten Billings, die bei den Laufzeitverträgen die über 12 Monate erwarteten Rechnungseinnahmen umfassen, gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 75 Prozent zu. Im zweiten Quartal waren es noch 45 Prozent, im dritten dann 29 Prozent.

Steil und sein Finanzvorstand Stefan Gaiser bezeichneten den zurückliegenden Dreimonatszeitraum aber dennoch als außerordentlich gut. "Es hat deutlich gezeigt, wie stark wir unter einigermaßen normalen Bedingungen mit mehr als 30 Prozent wachsen", sagte Steil mit Blick auf das währungsbereinigt erzielte Plus von 34 Prozent. Auch im vierten Quartal soll sich das fortsetzen.

Die Jahresprognose für die Billings hob Steil nicht etwa deshalb leicht von rund 450 auf 450 bis 455 Millionen Euro an, weil neue Corona-Beschränkungen infolge der Teil-Lockdowns in Europa wieder Rückenwind lieferten. Sondern, weil nach Ansicht von Steil die strukturellen Grundlagen des Geschäfts stimmen.

Das Management hat in diesem Jahr auch seine erste große strategische Übernahme gestemmt. So schlugen die Göppinger beim Bremer Augmented-Reality-Spezialisten Ubimax für 136,5 Millionen Euro zu. Ubimax bietet Software, die etwa Schaltpläne und Anweisungen auf mobile Geräte wie Datenbrillen, Smartphones und Tablets projizieren und damit reale Kamerabilder anreichern kann. Das ist vor allem für Wartungstechniker in der Industrie und andere Dienstleister interessant, die dann vor Ort schnellen Zugriff auf wesentliche technische Informationen erhalten können.