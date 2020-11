Kann die VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 165 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) legte seit Anfang November, als sie noch im Bereich von 123 Euro notierte, einen gewaltigen Kursanstieg hin. Nach ihrem bis zu 27-prozentigen Anstieg auf bis zu 156 Euro (16.11.20), dem höchsten Kurs seit dem Corona-Crash, korrigierte die Aktie in den vergangenen Tagen auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 153 Euro. Neben der freundlichen Entwicklung des Gesamtmarktes profitierte die Aktie vor allem von über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen und der zuversichtlichen Zukunftseinschätzungen des Managements und zahlreicher Experten.

In den jüngsten Analysen wird die VW Vzg.-Aktie mit Kurszielen von bis zu 195 Euro (Warburg Research) zum Kauf empfohlen. Kann die Aktie, die Aktie auf ihrem Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen in den nächsten Wochen zumindest auf 165 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.