To stay up-to-date, follow: @Hublot #Hublot

NYON, Schweiz, 19. November 2020 /PRNewswire/ -- Nachdem Hublot 2009 bereits zu einem der ersten Unternehmen weltweit wurde, die ihre Armbanduhren mit einer elektronischen Garantie ausstatteten, präsentiert die Uhrenmanufaktur mit „Hublot e-warranty" nun eine weitere Innovation. Nach einem ähnlichen Prinzip wie bei einer Gesichtserkennung basieren dabei Pass und Garantie, beide in elektronischer Form, auf der Einzigartigkeit der Materialien, aus denen die Armbanduhren von Hublot bestehen. Die hochentwickelte Technologie erforderte mehr als drei Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Unternehmen KerQuest. Heute genügt dank Hublot e-warranty ein einfaches, mit einem Mobiltelefon aufgenommenes Foto, um die Garantie zu aktivieren, auf sie zuzugreifen und dabei die Echtheit des Produkts zu überprüfen. Zwar greift die entwickelte Technologie auf komplexe Algorithmen zurück, ihre Nutzung ist jedoch einfach und benutzerfreundlich. Eine perfekte Fusion von technologischer Komplexität und Benutzerfreundlichkeit." Ricardo Guadalupe, CEO von HUBLOT

Mit Hublot e-warranty verbinden Hublot und KerQuest Materialien mit avantgardistischen Algorithmen für eine revolutionäre neue Benutzererfahrung. Die Echtheit der Armbanduhr wird somit durch das Erkennen der besonderen Merkmale ihrer Materialien bestätigt. Eine Premiere im Kampf gegen Fälschungen.

Schluss mit Garantiekarten und Echtheitsbescheinigungen – mit ihrem neuen Schutz- und Garantiesystem Hublot e-warranty vereinfacht die Uhrenmanufaktur die Verfolgung und Rückverfolgung ihrer Armbanduhren, von der Manufaktur über die Verkaufsstellen bis hin zu den Kunden. Im Einklang mit seiner Philosophie „Be First, Different and Unique" führt der Uhrenmacher mit Hublot e-warranty eine wegweisende technologische Neuheit ein, bei der die Armbanduhr selbst zum Schlüssel für den Eintritt in eine neue Servicewelt wird. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit für Verkaufsstellen, Kunden und Zollbehörden verbessert Hublot den Schutz vor Fälschungen und Diebstahl. Schlicht, einfach und effizient!