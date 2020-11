DGAP-News: PSI Software AG / Schlagwort(e): Personalie

Gunnar Glöckner wird neuer Finanzvorstand der PSI Software AG



20.11.2020 / 09:30

Berlin, 20. November 2020 - Mit Wirkung zum 1. Juli 2021 wurde Gunnar Glöckner (50) als Finanzvorstand in den Vorstand der PSI Software AG berufen. Er folgt Harald Fuchs (56). Wie die Gesellschaft bereits am 31. Juli 2020 bekanntgegeben hat, scheidet dieser mit Ende seines Vertrages zum 30. Juni 2021 aus.



Gunnar Glöckner, Wirtschaftsprüfer und Diplom-Kaufmann, ist seit 25 Jahren für eine internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig. 2006 wurde er in die Partnerschaft aufgenommen. Seit Beginn seiner Tätigkeit betreute er Energieversorgungsunternehmen und Energienetzbetreiber sowie international tätige börsennotierte Unternehmen. Gunnar Glöckner ist verheiratet und Vater von fünf Kindern.